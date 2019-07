TASR

Dnes o 07:54 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Slovan chce s Feronikeli dokázať, že patrí do Európy

Úvodný duel 2. predkola EL má na Tehelnom poli výkop dnes o 18.00 hod., odveta sa bude hrať v utorok 30. júla v Prištine.

Bratislava 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava po vypadnutí v Lige majstrov 2019/20 v 1. predkole budú ďalej reprezentovať Slovensko v Európskej lige UEFA už v stredajšom súboji s kosovským majstrom KF Feronikeli. Úvodný duel 2. predkola EL má na Tehelnom poli výkop o 18.00 hod., odveta sa bude hrať v utorok 30. júla v Prištine (18.00).

V klube stále rezonuje vyradenie z LM čiernohorským šampiónom Sutjeskou Nikšič, po ktorom sa musel predčasne porúčať z postu hlavného trénera Martin Ševela aj s asistentom Ivanom Vrabcom. Slovan momentálne intenzívne hľadá nového kouča. Mužstvo v 1. kole novej fortunaligovej sezóny viedol doterajší asistent Vladimir Radenkovič zo Srbska, obhajca titulu vyhral na pôde nováčika FK Pohronie 3:1. "Belasí" štartujú účinkovanie v majstrovskej vetve EL, kde môžu naraziť len na kluby, ktoré boli v uplynulej sezóne víťazmi domácej súťaže.

„Máme šancu na reparát, urobíme maximum pre úspešný výsledok v Európskej lige. Pôjdeme však krok po kroku. V tíme sú rovnakí hráči ako v minulej sezóne, je tu veľká kvalita, ale treba ju ukázať aj na ihrisku. Spoločne budeme bojovať za nové víťazstvá a nové radostné okamihy," povedal pre klubový web maďarský stredopoliar Dávid Holman.

„Vyradenie z Ligy majstrov stále bolí, ale minulosť už nezmeníme a potrebujeme sa pozerať dopredu. Stredajší zápas bude dôležitý pre celý klub, každý, kto bude na ihrisku, musí odovzdať sto percent. Chceme vyhrať a vytvoriť si dobrú pozíciu do odvety. Náš realizačný tím nám určite ešte pripraví video-analýzu súpera, aby sme spoznali jeho silné i slabé stránky," dodal.

Hráčov by mohla naštartovať výhra nad Pohroním, domnieva sa 23-ročný český obranca Jurij Medveděv, ktorý dostal v lige voľno: „Tréner mi povedal, aby som nabral nové sily a dobre sa pripravil na stredu, a dal priestor iným hráčom. Som pripravený. Bolo to dôležité víťazstvo, už sme po dlhšom čase potrebovali vyhrať. Veľmi nás mrzí to, čo sa stalo v Čiernej Hore. Teraz sa musíme pripraviť na stredu a dokázať, že patríme do európskeho klubového futbalu. Na ihrisku treba zamakať, chceme ukázať fanúšikom, že Európa sa ešte neskončila. Verím, že naši priaznivci aj napriek nášmu zlyhaniu v Lige majstrov prídu a že spoločne ukážeme na Tehelnom poli našu silu. Keď budeme jednotní, tak nás nič nezlomí."

Kosovčania trikrát ovládli domácu ligu a UEFA im v tejto sezóne prvýkrát umožnila štartovať v LM. V Prištine zorganizovali turnaj predkvalifikácie, ktorý po víťazstvách 1:0 nad gibraltárskym Lincolnom Red Imps a 2:1 nad andorrskou FC Santa Coloma vyhrali a postúpili do 1. predkola. Tam im stop vystavil waleský majster The New Saints (2:2 vonku a 0:1 doma).

Slovanisti v pondelok podvečer absolvovali tréningovú jednotku na Pasienkoch, v utorok už budú trénovať na Tehelnom poli. Permanentkári majú aj druhý zápas v rámci európskej súťaže zahrnutý v cene svojej permanentnej vstupenky. Čo sa týka bežných vstupeniek, platia rovnaké ceny ako na ligu. Zápas povedú rozhodcovia z Grécka, ako hlavný Ioannis Papadopoulos, na čiarach mu budú asistovať Chrysoula Kourompylia a Tryfon Petropoulos.

Slovan žiada fanúšikov, aby sa na Tehelnom poli vyhli politike

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava adresoval výzvu a prosbu svojim fanúšikom pred stredajším zápasom 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s kosovským šampiónom KF Feronikeli na Tehelnom poli.

„ŠK Slovan Bratislava sa obracia na všetkých fanúšikov s mimoriadne dôležitou výzvou a zároveň obrovskou prosbou k zápasu kvalifikácie Európskej ligy s KF Feronikeli. Vyzývame a prosíme všetkých priaznivcov Slovana, ktorí prídu v stredu na Tehelné pole, aby sa na štadióne zdržali akýchkoľvek prejavov súvisiacich s politickou situáciou týkajúcou sa nášho súpera. Zástupcovia UEFA nás dôrazne upozornili na to, že prípadné politické prejavy budú tvrdo a nekompromisne trestať v neprospech nášho klubu a fanúšikov. V praxi to znamená, že ak by takáto situácia aj napriek našej výzve a prosbe nastala, klub by mohol dostať nielen vysokú finančnú pokutu, ale aj oveľa bolestivejší trest v podobe uzavretia celého štadióna na ďalší európsky zápas. Túto výzvu adresujeme z dôvodu, že je pre nás naozaj dôležité, aby sme predišli akejkoľvek tvrdej sankcii, ktorá by bola trestom pre celý klub a predovšetkým pre fanúšikov. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým fanúšikom za rešpektovanie tejto výzvy a prosby zároveň," uviedol klub na oficiálnom webe.