Prestup Joelintona z Hoffenheimu do Newcastlu prekonal klubové rekordy

Brazílsky útočník podpísal zmluvu do roku 2025.

Hráč Joelinton (uprostred). — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Newcastle upon Tyne 23. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Joelinton sa stal spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku v Newcastli United. Anglický klub zaplatil nemeckému Hoffenheimu podľa agentúry APA približne 45 miliónov eur, čiastka je pre obe strany rekordný prestup v histórii.

Brazílsky útočník podpísal zmluvu do roku 2025. „Som naozaj šťastný, že som tu. Viem, že do mňa investovali značnú sumu, takže pociťujem veľkú zodpovednosť. Motivuje ma to, aby som sa odplatil na ihrisku," povedal 22-ročný Joelinton pre oficiálnu stránku svojho nového zamestnávateľa.

Doterajší rekordný odchod z Hoffenheimu mal na konte Joelintonov krajan Roberto Firmino, ktorý v roku 2015 zamieril do FC Liverpool za 41 miliónov eur.