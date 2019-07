TASR

Dnes o 07:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bohemia je naložená, na Domaši ju už očakávajú

Slávnostný krst lode má uskutočniť arcibiskup Bernard Bober priamo na nej 11. augusta vo večerných hodinách.

Na snímke nakladanie lode Bohemia v prístavisku v obci Ladmovce 23. júla 2019 žeriavom s nosnosťou 780 ton. — Foto: TASR/Roman Hanc

Ladmovce 23. júla (TASR) – Výletnú loď Bohemia dnes naložili na posledný, 90-kilometrový úsek po súši. Prepravovať ju budú dva dni, na Domašu dorazí vo štvrtok (25. 7.) okolo 15.00 h. Ako uviedol starosta obce Kvakovce (okr. Vranov nad Topľou) Radovan Kapraľ, slávnostný krst sa uskutoční 11. augusta.

Na Domaši sú na príchod Bohemie pripravení, jestvujúce mólo je stále funkčné. Podľa Kapraľových slov sú tiež v súčasnosti pripravené projekty na vybudovanie 14 prístavov po celej Domaši. „Získali sme na to finančné prostriedky z akčného plánu. Počítame, že do budúcoročnej letnej sezóny sa nám podarí vybudovať prístaviská aj v jednotlivých strediskách tak, aby loď mohla premávať ako autobus a strediská prepojiť," vysvetlil.

Ako však priznal, problémom je posádka, keďže na východnom Slovensku podľa jeho slov ľudia s potrebnými dokladmi nie sú. „Veríme, že sa nám to podarí vyriešiť a keď nám dodávateľ odovzdá plavidlo, v čo najkratšej dobe by sme chceli uviesť loď do plnej prevádzky," dodal s tým, že už majú vymyslenú náučnú okružnú plavbu po Domaši. Má mať názov Míľniky Domaše v kontexte doby.

Proces obstarania a prípravy prepravy Bohemie z Prahy na Domašu cez sedem krajín trval rok, uviedol Kapraľ. Celý, vrátane prepravy po súši, ho zabezpečil dodávateľ.