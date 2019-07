TASR

P. Pellegrini: SR je pripravené otvoriť tému U.S.Steel aj v Bruseli

Odborári odštartovali rokovania s vedením spoločnosti, aby sa predpovede o masívnom prepúšťaní v košických oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach nenaplnili.

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 23. júla (TASR) - Slovensko je pripravené otvoriť tému súvisiacu so situáciou v košických oceliarňach aj v Bruseli. V reakcii na petíciu zamestnancov spoločnosti U.S. Steel Košice, v ktorej vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyzývajú, aby sa zaoberala situáciou v oceliarskom priemysle, to pre TASR uviedla hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková.

Odborári odštartovali rokovania s vedením spoločnosti, aby sa predpovede o masívnom prepúšťaní v košických oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach nenaplnili. Petíciu zameranú na férové podnikanie v Európe v hutníckom odvetví, s dôrazom na sociálne vplyvy na zamestnancov a ich rodiny, spustili v utorok. Signatári okrem iného premiéra žiadajú o osobnú angažovanosť pri hľadaní a presadzovaní konkrétnych riešení, ktoré pomôžu zachrániť oceliarsky priemysel. „Ak predstavitelia Európskej únie (EÚ) nepodniknú urýchlené kroky na vytvorenie férového prostredia na podnikanie v Európe s rovnakými podmienkami pre všetkých a vláda Slovenskej republiky nepomôže pri zvyšovaní konkurencieschopnosti na Slovensku, najmä v oblasti ceny energií, tak, aby oceliarsky priemysel dokázal prekonať výzvy a prekážky, ktorého ho devastujú, naša budúcnosť bude spočítaná," uvádza sa v petícii.

Na uvedenú výzvu podľa predsedu Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraja Vargu pozitívne zareagovali aj odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO v Žiari nad Hronom, Železiarní Podbrezová i Krompách. Pripomenul, že s ministrami a premiérom o situácii v oceliarskom priemysle rokovali už v júni tohto roka. "Boli sme vypočutí, ale je to málo. Naozaj potrebujeme v týchto časoch byť nielen vypočutí, ale potrebujeme i nástroje na preklenutie tohto obdobia," uviedol s tým, že počas tohto týždňa bude zasadať mimoriadne predsedníctvo organizácie Odborového zväzu KOVO. Podľa jeho slov budú spoločne hovoriť o stratégii riešenia vzniknutej situácie.

Vedenie spoločnosti U.S. Steel Košice v piatok (19. 7.) oznámilo, že do roku 2021 zníži počet zamestnancov v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. V máji a v júli zamestnanci košických oceliarní pracovali v skrátenom štvordňovom pracovnom týždni. Varga predpokladá, že sa tak stane aj v auguste. Rozhodnúť sa má o tom koncom tohto týždňa.