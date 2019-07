TASR

Dnes o 07:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sagan 4. miesto v 16. etape, vyhral Ewan, v žltom stále Alaphilippe

Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. V žltom drese jazdí stále domáci miláčik Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) pred obhajcom trofeje Britom Geraintom Thomasom (Ineos).

Na snímke austrálsky cyklista Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal oslavuje na pódiu víťazstvo — Foto: TASR/AP

Nimes 23. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 4. miesto v utorňajšej 16. etape 106. ročníka Tour de France. Z triumfu na rovinatej 177 km dlhej trase so štartom a cieľom v Nimes sa tešil Austrálčan Caleb Ewan z Lotto Soudal pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a Holanďanom Dylanom Groenewegenom (Jumbo-Visma).

Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. V žltom drese jazdí stále domáci miláčik Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) s náskokom 1:35 minúty pred obhajcom trofeje Britom Geraintom Thomasom (Ineos). Tretí je holandský pretekár Steven Kruijswijk z Jumbo Visma, ktorý stráca 1:47 min.

Sagan získal v utorok ďalších 25 bodov do súťaže o zelený dres, dokopy ich má na konte 309. Na druhé miesto poradia sa posunul Viviani, ktorý nazbieral 224 bodov, na treťom mieste figuruje ďalší Talian Sonny Colbrelli z Bahrain-Merida (203).

"Bola to pre mňa dobrá etapa. Moji tímoví kolegovia ma dostali do celkom dobrej pozície. V špurte som bol na tom 'najlepšom' kolese, za Eliom Vivianim. No na záverečnej rovinke ma Dylan a Caleb rýchlo predbehli a už som s tým nemohol nič robiť," uviedol Sagan pre oficiálnu stránku Tour.

Pre Ewana to bolo už druhé etapové víťazstvo na prebiehajúcej Tour, keď sa predtým tešil z triumfu v 11. etape s cieľom v Toulouse. "Ak mám byť úprimný, dnes som sa cítil veľmi zle, dostalo ma to teplo. Veľmi som trpel a takmer som povedal Maxovi Monfortovi, aby odišiel z čela. No mal som aj obrovskú motiváciu, pretože dnes je tu moja manželka s dcérkou. Som veľmi šťastný, že som vyhral pre nich," povedal v televíznom rozhovore.

Po ťažkých dňoch v Pyrenejach a pondelňajšom oddychu prišla ďalšia šanca pre šprintérov. Utorňajšia etapa merala 177 km a mala rovinatý profil s jedinou vrchárskou prémiou najnižšej 4. kategórie. Menšie problémy mohol narobiť až záverečný mierne technický dojazd. Aby to však pelotón nemal také jednoduché, vložilo sa do toho počasie. I keď sa pôvodné správy o silnom bočnom vetre nepotvrdili, jazdci celý deň šliapali vo veľkých horúčavách, teplota sa vyšplhala nad 35 stupňov Celzia.

Po necelých 10 km sa sformoval únik v zložení Alexis Gougeard (AG2R), Stephane Rossetto (Cofidis), Lukasz Wisniowski (CCC), Paul Ourselin (Total Direct Energie) a Lars Bak (Dimension Data). Kvinteto si vypracovalo po ďalších 20 km dvojminútový náskok, ale pelotón ho ďalej nepustil. O chvíľu sa ocitol na zemi obhajca trofeje Geraint Thomas, bol to už jeho tretí pád počas tohtoročnej Tour, ale neprivodil si žiadne zranenie a čoskoro bol späť v pelotóne. Na rýchlostnej prémii bol z úniku prvý Bak (20 b), z pelotónu Viviani (10), Sagan ju prešiel ako deviaty a zobral sedem bodov do súťaže o zelený dres.

V ďalšom priebehu sa toho veľa nemenilo, pelotón si držal unikajúcu päticu blízko pri "tele" a v pohode sa presúval rovinatou trasou. Na čele sa striedali najmä jazdci Lotto Soudal, Jumbo-Visma a SAE Team Emirates. Jediná vrchárska prémia Cote de Saint-Jean-du-Pin (4. kat., 1,8 km, 4,2%) nasledovala 80 km pred koncom a aj tu bral jediný bod Bak. Menší mechanický problém mal Sagan, ale rýchlo sa vrátil do pelotónu. Náskok kvinteta klesal, 50 km pred cieľom to bola už len polminúta. V záverečnej pasáži sa zdvihol aj bočný vietor, ale veľa problémov nenarobil. Tie však nastali za kruhovým objazdom asi 27 km pred cieľom, keď prišlo k hromadnému pádu. Ten sa skončil najhoršie pre Astanu a jej lídra Jakoba Fuglsanga, deviaty muž celkového poradia musel odstúpiť.

Pätica cyklistov v úniku nepoľavila vo svojej snahe ani v záverečných 15 km a v protivetre, ktorý jej robil problémy. Jazdci však dobre spolupracovali a ešte tri kilometre pred cieľom mali niekoľko sekúnd k dobru. Záver ale už patril hromadnému dojazdu. V ňom bol najrýchlejší Ewan.

V stredu je na programe zvlnená 200 km dlhá etapa z Pont du Gard do Gapu s dvomi vrchárskymi prémiami. Tá druhá na Col de la Sentinelle (3. kat, 5,2 km, 5,5%) nasleduje necelých deväť km pred koncom a za ňou už len zjazd do cieľa, takže je ideálna pre úniky.