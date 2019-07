TASR

Dnes o 07:29 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Skoršie odpočítavanie olympijských hier, nárast žien a hrozba pekla

Od Tokia 1964 po Tokio 2020 narástol rozmer hier zhruba dvojnásobne. Pred viac ako piatimi desaťročiami súťažilo počas 15 dní 5149 športovcov z 93 krajín v 163 disciplínach a 19 športoch.

Na snímke plagát jeden rok do olympiády v gymnastickom centre Ariake v Tokiu 22. júla 2019. Hry XXXII. olympiády sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020 v Tokiu. — Foto: TASR/AP

Tokio 23. júla (TASR) - Za štandardných okolností by sa odpočítavanie roka (resp. 365 dní) do otvorenia Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 začalo tento piatok. Lenže japonskí organizátori sa rozhodli tento mediálne príťažlivý akt predsunúť o dva dni na termín faktického štartu prvých súťaží. Od 22. júla sa budú hrať zápasy turnajov softbalistiek aj futbalistiek a 24. júla, v deň otváracieho ceremoniálu, sa už bude súťažiť aj vo veslovaní a v lukostreľbe. Oficiálny termín konania hier je teda síce interval 24. júla – 9. augusta 2020, ale organizátori olympiády a následnej paralympiády určili spustenie odpočítania na stredu aj s patričnou šou.

Ako uvádza portál www.olympic.sk, od Tokia 1964 po Tokio 2020 narástol rozmer hier zhruba dvojnásobne. Pred viac ako piatimi desaťročiami súťažilo počas 15 dní 5149 športovcov z 93 krajín v 163 disciplínach a 19 športoch. Na OH 2020 by počas 19 dní malo v 339 disciplínach 33 športov súťažiť až 11.096 športovcov z 206 krajín. Rátajúc aj odvetvia jednotlivých športov, tak ich počet dosiahne až 48 a celkový počet olympijských športovísk sa vyšplhá na 43. Najmarkantnejší rozdiel pri porovnaní faktov z Tokia kedysi a dnes však bude v percentuálnom zastúpení žien – na OH 1964 tvorili len 13,29 percenta, ale na OH 2020 to už má byť 48,5 percenta!

Celkový počet 33 športov v olympijskom programe predstavuje nový rekord. Z nich 28 bolo aj v programe OH 2016, päť je nových – ich zaradenie si vyžiadali Japonci. Ide o športové lezenie, karate, surfing, skejtbording a bejzbal/softbal. Zatiaľčo prvé štyri športy budú mať pod piatimi kruhmi absolútnu premiéru, softbal s bejzbalom sa tam vracajú po 12-ročnej prestávke. Skejtbording, športové lezenie a surfing uvidia aj diváci na OH 2024 v Paríži, namiesto karate a bejzbalu so softbalom tam však uvidia aj premiéru breakdance.

Téma číslo jeden sú obavy z extrémnych klimatických podmienok. Je veľmi pravdepodobné, že pôjde o najhorúcejšie olympijské hry v histórii. Vlani v júli namerali na predmestí Tokia teplotu až 41 stupňov a v súvislosti s extrémnymi klimatickými podmienkami zaznamenali viacero úmrtí a množstvo ľudí museli hospitalizovať.

V aprílovej najnovšej verzii programu budúcoročných OH sa už odrazili obavy organizátorov z kombinácie extrémneho tepla a veľkej vlhkosti vzduchu. Olympijský expert Ľubomír Souček zdôrazňuje, že hry sa uskutočnia v tokijskom najhorúcejšom období roka: "Pri tratiach vytrvalostných pretekov v maratóne a v chôdzi umiestnia na množstve miest rozprašovače vody a ochladzovače vzduchu. Značnú časť bežeckých i chodeckých tratí situujú popod stromy. A na najexponovanejších miestach plánujú aspoň chodníky pokryť špeciálnym náterom, čím výrazne znížia teplotu. Takáto úprava sa týka až 136 kilometrov chodníkov v meste! Samozrejme, horúčava bude najviac sužovať športovcov súťažiacich pod holým nebom, osobitne vytrvalcov. Organizátori preto rozhodli, že súťaže v maratóne odštartujú už o šiestej ráno miestneho času (23.00 SELČ) a preteky chodcov na 50 km, v ktorých by Matej Tóth mal obhajovať zlato z Ria 2016, dokonca už o 5.30."

Lekári varovali, že ak by sa preteky začali v neskorších ranných hodinách, mohlo by to vzhľadom na rýchly rast teploty počas dňa viesť ku kolapsom s fatálnymi následkami. Organizátori posunuli na skorší čas aj štart súťaži v triatlone a horskej cyklistike i začiatok zápasov v sedmičkovom ragby. S horúčavami súvisia aj obavy o kvalitu vody v zálive Odaiba Marine Park, kde budú na OH súťažiť triatlonisti a diaľkoví plavci. Minuloročné extrémne teploty v Tokiu spôsobili prehriatie vody v zálive až na 30°C. Preto organizátori teplotu vody nepretržite monitorujú a spolu s údajmi o jej kvalite (výskyt patogénnych baktérií) zverejňujú.

V predpoludňajších hodinách sa odohrá až deväť atletických finále, čo je nebývalé. Bola to požiadavka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), pričom nie v každom prípade bolo motivované snahou začínať súťaže v skorých ranných hodinách, aby športovci (týka sa to vytrvalostných disciplín) nemuseli trpieť v tej najväčšej dennej horúčave. "Finálové súťaže v tokijských ranných hodinách zlepšia 'viditeľnosť' atletiky v rôznych svetových časových zónach," vysvetlil rozhodnutie riaditeľ súťaží Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Paul Hardy.

Na archívnej snímke z 11. júna 2019 v Tokiu Miraitowa, maskot letných olympijských hier v roku 2020 v Tokiu. Hry XXXII. olympiády sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020 v Tokiu. (Foto: TASR/AP)

Souček v článku na olympic.sk podotýka, že organizátori tým vyšli v ústrety americkej televízii NBC, ktorá sa na financovaní OH 2020 podieľa najväčším dielom. Pre amerických televíznych divákov je totiž plávanie pod piatimi kruhmi mimoriadne atraktívne, takže televízia im ho chce ponúknuť v americkom vysielacom „prime time“. Rovnaký model sa uplatnil aj v prípade OH 2008 v Pekingu, teda tiež v Ázii. Najneskorší koniec tokijských súťaží sa plánuje o 23.30 h. To znamená, že sa nezopakuje prax z Ria de Janeiro 2016, kde sa napríklad zápasy v plážovom volejbale na Copacabane končili dávno po polnoci.

Olympijská dedina v Tokiu bude z troch strán obklopená morským zálivom. Dedina s výškovými stavbami leží na pomedzí oboch hlavných zón hier. V jej blízkosti (len na dvadsať minút pešej chôdze) bude aj Slovenský dom, zriadený v podniku s názvom Café House. "V tomto priestore nájdu kus domova nielen členovia našej výpravy, hostia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), naši návštevníci hier a Slováci, ktorí žijú v Japonsku, ale s našou krajinou sa budú môcť bližšie zoznámiť aj hostia z celého sveta, a predovšetkým z usporiadateľskej krajiny," uvádza olympic.sk.

Organizátori predstavili 20. marca dizajn olympijskej pochodne. Vysoká je 71 centimetrov, je v ružovo-zlatej farbe, ozdobená motívom kvetov japonskej čerešne. Vyrobili ju z hliníka, získaného z dočasných domov obetí zemetrasenia a následnej vlny cunami v roku 2011, ktoré spustošili oblasť regióna Tohoku okolo Fukušimy. Autora pochodne Tokujina Jošioku podľa jeho slov inšpirovali kresby detí z Fukušimy. Pri pohľade zhora tvar pochodne s piatimi „lupeňmi“ pripomína kvet sakury.

Motto štafety bude „Naša cesta je svetlo nádeje“, čo vyjadruje zámer, aby organizácia OH v Tokiu pomohla aj rekonštrukcii celej zdevastovanej oblasti. Po tradičnom zapálení olympijského ohňa v antickej Olympii a tradične niekoľkodňovej štafety púti po území Grécka z Atén prinesú olympijský oheň do Japonska lietadlom 20. marca 2020. Jeho prvá zastávka v "krajine vychádzajúceho slnka" bude na leteckej základni Macušima v prefektúre Mijagi. Ešte pred oficiálnym spustením štafety povedie púť ohňa 20.–25. marca cez prefektúry Mijagi, Iwate a Fukušima, ktoré boli pred ôsmimi rokmi postihnuté ničivou katastrofou.

Štafeta s olympijským ohňom oficiálne odštartuje 26. marca 2020 v Národnom tréningovom centre J-Village, ktoré leží medzi mestami Naraha a Hirono v prefektúre Fukušima. Štafeta počas 121 dní poputuje cez 47 prefektúr Japonska. Do dejiska hier príde 10. júla, takže cez oblasť metropolitného Tokia, v ktorej žije až 36 miliónov ľudí, bude putovať celé dva týždne – až do otváracieho ceremoniálu OH 24. júla 2020.

Medailové sady pre olympijské a paralympijské hry - ide dohromady o približne päťtisíc medailí - vyrobia z druhotných surovín. Drahé kovy na ich výrobu získali organizátori z recyklovaných mobilných telefónov (obyvatelia krajiny ich odovzdali spolu 6,21 milióna) a z ďalších elektronických zariadení, ktoré na tento účel Japonci hromadne odovzdávali. Z takmer 79 ton odovzdaných zariadení sa na výrobu medailí podarilo získať 32 kg zlata, 3500 kg striebra a 2200 kg bronzu. Ekologický rozmer OH v Tokiu a snahu o trvalú udržateľnosť rozvoja dokumentuje aj fakt, že pódiá na všetky slávnostné ceremoniály vyrobia z recyklovaného plastového odpadu, odstráneného z oceánov. Organizačný výbor hier sa týmito počinmi pripojil k aktivitám Organizácie spojených národov v oblasti ochrany životného prostredia.

Dovedna 7,5 milióna záujemcov o olympijské vstupenky sa zaregistrovalo do systému žiadateľov. Ceny vstupeniek na olympijské súťaže, ktoré v Japonsku možno získať prostredníctvom lotérie, sa pohybujú od 2500 jenov (približne 20 eur) až do 300-tisíc jenov (zhruba 2370 eur) za najlepšie miesta na otváracom ceremoniáli. Polovica všetkých vstupeniek stojí menej ako 8000 jenov (63 eur) a sú určené pre japonské rodiny s deťmi, seniorov a zdravotne znevýhodnených. V prvej fáze tohto procesu si vstupenky zakúpilo 3,2 milióna Japoncov, pričom túto možnosť využilo 90 percent úspešných účastníkov lotérie. Ďalšie kolo lotérie spustia v auguste. V ostatných krajinách sveta sa vstupenky od 15. júna kupujú prostredníctvom autorizovaných predajcov (ATS), na Slovensku je ním Cestovná kancelária SATUR.

Slovensko má zatiaľ len päť miesteniek pre súťažiacich na OH 2020. "Na vlaňajších majstrovstvách sveta všetky vybojovali brokoví strelci. V ďalších našich tradične parádnych olympijských odvetviach – vo rýchlostnej kanoistike a vo vodnom slalome – sa o miestenky bude bojovať na tohtoročných majstrovstvách sveta. 'Štrekári' ich budú mať koncom augusta v maďarskom Szegede, slalomári v septembri v španielskom Seu d'Urgell. Štyri z piatich doterajších slovenských olympijských miesteniek vybojovali vďaka trom medailám na vlaňajších MS strelci na trap Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga, piatu pridala ďalšia strelkyňa, skeetarka Danka Barteková," konštatoval Ľubomír Souček. Doplnil, že atléti aj plavci môžu olympijské limity plniť priebežne, v prípade atlétov však prvoradým kritériom postupu na OH bude rebríčkové postavenie.

Pohľad na Centrum vodných športov, ktoré bude dejiskom plávania a skokov do vody na letných olympijských hrách v roku 2020, počas novinárskej prehliadky 3. júla 2019 v Tokiu. (Foto: TASR/AP)

"Prvou možnosťou postúpiť na OH v atletike je splnenie veľmi tvrdého štandardu, ktorého hodnota zhruba zodpovedá úrovni postupu do olympijského finále. Ďalšou možnosťou je kvalifikácia na základe rebríčkového postavenia. Do rebríčka sa bude počítať priemer piatich najlepších výsledkov. Pôjde o zložitý výpočet. Ťažko sa odhaduje, koľko slovenských atlétov splní sprísnené kritériá. Ja verím, že ich bude osem až desať," zdôraznil v rozhovore pre olympic.sk športový riaditeľ SOŠV a designovaný vedúci slovenskej výpravy na OH 2020 Roman Buček.

Vo väčšine športov vedie cesta na olympiádu cez svetové rebríčky, takže okolo účasti viacerých našich športovcov sa vyjasní až na budúci rok. Uzávierka menovitých prihlášok na OH bude 6. júla 2020. Buček pripomína, že okrem už kvalifikovaných strelcov sú na momentálne na postupových miestach skejtbordista Richard Tury, golfista Rory Sabbatini a džudista Milan Randl, ide však o stále prebiehajúci proces.

"V športoch, ako sú bedminton alebo džudo, prebieha dlhodobá kvalifikácia a rozhodujúce bude konečné postavenie našich športovcov v olympijských svetových rebríčkoch. Podobné je to aj v ďalších športoch. Špecifický je box, v ktorom sa vzhľadom na suspendáciu medzinárodnej federácie zo strany Medzinárodného olympijského výboru ešte len tvorí formát kvalifikačných súťaží," uvádza Roman Buček a dodáva: "Pokiaľ ide o odhad počtu športovcov v našej výprave, pohybujeme sa medzi číslami 45 až 60. Ale to je naozaj len hrubý odhad. Veď sme iba zhruba v polovici kvalifikačného procesu.“