TASR

Križovatkou na Šafárikovom námestí prejdú chodci i MHD rýchlejšie

Súčasné riešenie dáva prioritu električkám, následne autobusom, potom chodcom a cyklistom a až na záver individuálnej automobilovej doprave.

Šafárikovo námestie. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 23. júla (TASR) – Križovatkou na Šafárikovom námestí v Bratislave prejdú chodci, cyklisti a MHD rýchlejšie. Magistrát totiž zmenil signálny plán. Chodci a cyklisti tak vďaka tomu namiesto troch minút čakajú na prechod cez križovatku 30 až 40 sekúnd a vo väčšine prípadov prejdú obe časti Vajanského nábrežia a Dostojevského radu plynule. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.

Súčasné riešenie dáva prioritu električkám, následne autobusom, potom chodcom a cyklistom a až na záver individuálnej automobilovej doprave. „Zmena sa dotkla aj električiek, ktorým sme zrušili povinné zastavenie na zjazde zo Starého mosta, vďaka čomu dnes jazdia plynulejšie," priblížila bratislavská samospráva.

Ivan Bútora z oddelenia mestskej mobility priblížil, že odkedy sa otvorila električková trať do Petržalky v roku 2016, funguje nové riadenie križovatky pri Šafárikovom námestí. „Snaha bola od začiatku preferovať električky, aby mali plynulý prejazd medzi Petržalkou a centrom mesta. To funguje tri roky, napriek tomu tu boli veci v riadení križovatky, ktoré neboli optimálne, týkalo sa to najmä chodcov a cyklistov," spresnil vo videu na sociálnej sieti.

Chodci a cyklisti mali mnohokrát zelenú na semafore len na jednej polovici priechodu a museli čakať na kapacitne nevyhovujúcich stredových ostrovčekoch. „V projekte sa podcenilo, že je tu veľké množstvo chodcov. Snaha mesta je, aby pohyb po meste bol príjemný. Mali sme tiež veľa podnetov od cyklistov, že čakali dlho na signál voľno a aj cez víkendy, keď bolo na ceste menšie množstvo áut," priblížil Bútora. Po novom je podľa jeho slov pohyb peších, cyklistov a MHD na križovatke plynulejší a čas čakania sa značne znížil.

Predchádzajúce riadenie malo nastavenú prioritu pre električky a následne pre individuálnu dopravu. Súčasný návrh podľa projektanta signalizácie Martina Zeleníka počíta s prioritami pre električky následne autobusy, pokračujú cyklisti i chodci a na konci je individuálna automobilová doprava. „Zdržanie v predchádzajúcom riadení križovatky bolo aj nad tri minúty, v súčasnom riadení môže byť zdržanie chodcov a cyklistov okolo 30 až 40 sekúnd," podotkol vo videu.