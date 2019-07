TASR

Dnes o 15:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní EYOF: Plavec Jablčník do semifinále, tenistka Drugdová do 3. kola

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Baku 23. júla (TASR) - Slovenský plavec František Jablčník obsadil na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku v rozplavbách na 200 m polohové preteky časom 2:09,64 min. 14. miesto a postúpil do semifinále. Za najlepším v rozplavbách Sakom z Turecka zaostal 3,76 s.

Ďalší slovenskí plavci v rozplavbách neuspeli. Matej Daniš skončil na 100 m voľným spôsobom na 40. mieste (54,53 s). Olivia Ana Šprláková-Zmorová sa umiestnila v rozplavbe na 400 m voľným spôsobom na 18. priečke a takisto nepostúpila do večerného finále. Na 200 m prsia obsadila Jana Mižúrová 22. miesto časom 2:40,91 min. Nedarilo sa ani slovenskej štafete na 4x100 m voľný spôsob, plavecký mix v zložení Matej Daniš, Patrik Folťan, Olivia Ana Šprláková-Zmorová a Lilian Slušná skončil časom 3:49,46 min. na 18. mieste.

Postup do 3. kola dvojhry si vybojovala tenistka Salma Drugdová, ktorá zvíťazila v 2. kole nad Bezalelovou z Izraela za 101 minút 6:3, 7:5. Peter Benjamin Privara prehral v 2. kole dvojhry s Izraelčanom Ellouckom v troch setoch 6:2, 2:6 a 8:10. Rovnako v 2. kole vypadol aj Peter Naď, ktorý prehral s Talianom Minighiniom 3:6, 4:6.

V akcii boli v utorok aj dvaja slovenskí zápasníci. V grécko-rímskym štýle v hmotnostnej kategórii do 65 kg Ladislav Huszarovics podľahol v kvalifikačnom kole Bollatsauovi z Bieloruska 0:9 a čakal, či ho súper potiahne do repasáže. V kvalifikácii voľnoštýliarov do 65 kg Michal Vereš tesne nestačil na Francúza Leprincea a prehral 3:4. "Michal vyhrával do posledných sekúnd, avšak Francúz Leprince ho vytlačil na rozhodujúci bod a Michal prehral. Teraz musí čakať, či ho Francúz potiahne do repasáže," uviedol pre olympic.sk tréner Attila Gaál.

V individuálnej časovke žien sa predstavili dve slovenské cyklistky. Tereza Kurnická obsadila v konkurencii 75 pretekárok 24. miesto so stratou 1:56,90 min. na víťaznú Britku Backstedtovú. Miriama Čišecká skončila na 58. pozícii (+3:16,16).