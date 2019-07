Kristián Plaštiak

Zajtra sa žením... Napísal svojej prvej láske muž deň pred svadbou. Jeho dojemný odkaz rozcítil celý internet

Láska vie byť krutá i prekrásna zároveň.

— Foto: Twitter/@_xolexc

LONDÝN 27. júla - Prvá láska je prvá láska. Zväčša býva nevinná a človek verí, že je večná. Tieto odveké frázy pozná každý z nás. To, čo sa stalo mladej Alexse Sanchezovej Aguilarovej, hreje pri srdci. Scéna, ako vystrihnutá z filmového plátna, dokazuje, že dobrosrdeční ľudia sa majú radi, hoci už netvoria pár. Alexsa na svojom profile na sociálnej sieti Twitter uverejnila fotky, presnejšie snímky obrazovky svojho mobilného telefónu, na ktorých vidno správy. Poslal jej ich jej bývalý priateľ.

„Zajtra sa žením. Chcel som ti poslať túto správu. (Moja snúbenica o nej vie) Ďakujem, že si bola mojou prvou láskou. Som vďačný za to, že si ma vždy povzbudzovala, že si ma chránila pred problémami, že si sa o mňa starala, keď som bol chorý a mal depresiu. Ďakujem za to, že si ma milovala. Dúfam, že raz nájdeš lásku, ak si ju ešte nenašla. Vďaka tomu, ako veľmi si ma milovala, keď sme boli tak mladí, môžem si len predstavovať, aká silná vie byť tvoja láska teraz. Máš úžasné srdce. Viem, že sme boli iba deti, keď sme spolu chodili, no naučila si ma, čo je láska. Dúfam, že muž, ktorý má toľko šťastia, že raz bude s tebou, sa bude o teba príkladne starať. Dúfam, že bude vedieť, koho pri sebe má, dúfam, že ti ukáže svoju lásku a vernosť každý deň. Zaslúžiš si to. Chcel som ti povedať, že ty si dôvodom toho, prečo niekoho dokážem milovať. Naučila si ma láske, naučila si ma, ako sa mám vysporiadať so svojím hnevom, ako čeliť depresii a ako žiť život naplno. Som ti vďačný. Želám ti lásku a šťastie.“ Týmito slovami chcel Alexsin bývalý priateľ poďakovať za to, že ho naučila láske. Rozcítil tak nielen ju, no každého, ku komu sa tento odkaz dostal.

Foto: Twitter/@_xolexc

Mladá žena neskôr uviedla, že sa rozišli, pretože boli príliš mladí, no i tak mali dostatok rešpektu jeden voči druhému. Na jeho správu, samozrejme, odpovedala. „Chlapče, rozplakal si ma. V prvom rade ti gratulujem. Ďakujem ti, že si tu bol pre mňa, keď som ťa potrebovala. Ďakujem za tvoje milé slová. Som na teba neuveriteľne hrdá. Som šťastná, že si našiel ženu, s ktorou chceš stráviť zvyšok svojho života. Som šťastná, že si šťastný. Si úžasný otec svojej dcéry a tvoja nastávajúca má prekrásnu dušu. Znova, gratulujem ti k svadbe, želám tebe aj celej tvojej rodine, aby ste boli šťastní.“