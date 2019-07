TASR

Dnes o 13:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Basketbalový Svit získal posilu z G-League, jeho dres si oblečie Carr

Carr už na univerzite Morgan State zaujal širokú verejnosť, keď patril ku špičke v rámci konferencie Mid-Eastern Athletic.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Svit 23. júla (TASR) - Slovenský basketbalový klub Iskra Svit získal do kádra zaujímavú posilu, ktorou je 23-ročný americký pivot Phil Carr. Ten už na univerzite Morgan State zaujal širokú verejnosť, keď patril ku špičke v rámci konferencie Mid-Eastern Athletic.

Dvakrát sa dostal do najlepšej päťky konferencie a v roku 2017 ho ocenili za najlepšieho defenzívneho hráča sezóny. V záverečnom univerzitnom ročníku mal napokon priemer 13,7 bodu, 9,3 doskoku a 1,2 asistencie.

Jeho pôsobivá univerzitná kariéra neunikla pozornosti v najlepšej lige sveta NBA. Carrovi sa podarilo podpísať dvojcestný kontrakt s New York Knicks. Ešte predtým ho skúšali vo Washingtone Wizards. Medzi basketbalovú elitu sa však napokon nedostal, predchádzajúci ročník začal v G-League v drese Westchester Knicks. V januári ho klub poslal do farmárskeho tímu Clevelandu Cavaliers – Canton Charge. V jeho drese zasiahol do 13 stretnutí, v ktorých mal priemerne 3,2 bodu a 2,9 doskoku.

„Potrebovali sme doplniť podkošovú dvojicu Bizub a Jovanovič o kvalitného univerzála. Veríme, že Phil Carr naplní naše očakávania a stane sa jedným z lídrov nášho tímu. Ešte pracujeme na príchode dvoch mladých Slovákov a zahraničného rozohrávača," povedal na klubovom webe prezident Svitu Ján Drobný.

Nový kormidelník Iskry Igor Prtorič tak získal do svojho tímu už tretiu posilu. Okrem Carra si dres Svitu oblečú aj Aleksandar Jovanovič a Jalen Nesbitt. Z predchádzajúcej sezóny zostáva až šestica hráčov - Stanislav Baldovský, Saša Avramovič, Martin Bizub, Marek Ivan, Daniel Kubaský, Roman Findura.