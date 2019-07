Ušľachtilý čin českej študentky. Peniaze, ktoré ušetrí za lístky, posiela do hospicu

Pavol Hirka

Ušľachtilý čin českej študentky. Peniaze, ktoré ušetrí za lítky, posiela do hospicu

Do svojej iniciatívy sa usiluje zapojiť čo najviac ľudí.

Tereza Novotná — Foto: Facebook/Tereza Novotná

PRACHATICE 23. júla - Vďaka štátu ušetrí za cestovanie, no rozhodla sa, že týmito peniazmi radšej pomôže. Česká študentka Tereza Novotná z mesta Prachatice organizuje zbierku, ktorá má pomôcť tamojšiemu hospicu, informuje portál Českého rozhlasu České Budějovice.

Ako vysvetľuje 24-ročná dievčina, konať ju donútila reportáž Českej televízie o prerozdeľovaní štátnych peňazí. Doplatiť by na to mohli práve sociálne zariadenia. Keďže Tereza pochádza z Prachatíc a jej dedko v tamojšom Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna strávil istý čas, rozhodla sa, že mu pomôže takto.

Vyzbierala už viac ako 100-tisíc korún

„Hovorila som si, čo môžem ako študentka, ako jeden človek, urobiť, kde vziať tie peniaze? Tak mi napadlo, že keď dostávam príspevok od štátu na cestovanie po Českej republike, tak môžem aspoň malú časť týchto peňazí venovať na dobrý účel," povedala pre Český rozhlas. V Česku je totiž od 1. septembra 2018 v platnosti nariadenie, podľa ktorého majú študenti do 26 rokov (a spolu s nimi aj deti, žiaci a seniori od 65 rokov) 75% zľavu na cestovanie vo vlakoch a v medzimestských autobusoch.

Hospic v Prachaticiach Foto: darujme.cz

Preto na portáli darujme.cz koncom mája založila zbierku „Jízdne pro hospic". Doposiaľ sa študentke podarilo vyzbierať viac ako 109-tisíc českých korún (približne 4,3-tisíc eur). Na zariadenie, ktoré sa stará o dlhodobo zranených a umierajúcich ľudí, prispelo zatiaľ 316 darcov. Cieľom je 150-tisíc korún, ktoré považuje za ambiciózny, no nie nereálny cieľ. Prispieť môže hocikto hocakou sumou, ktorá ide priamo na účet zariadenia.

Na čo použijú peniaze?

Ako vysvetľuje na stránke zbierky, výzva je určená najmä študentom, ktorí profitujú zo zliav na cestovnom. „Na výške príspevku absolútne nezáleží, každá koruna sa počíta a každá koruna bude zdrojom radosti. Ak nie ste študentom a nepoberáte momentálne od štátu žiadny benefit, je váš príspevok možno ešte o trochu cennejší," uvádza Tereza.

Riaditeľ hospicu Robert Huneš je z podpory nadšený. Peniaze majú pomôcť pri starostlivosti o pacientov. Ako však uviedol pre Český rozhlas, teší ho aj to, že na nich ľudia myslia. „Ukazuje to, že spoločnosť nie je zďaleka tak zhrubnutá a zlá, ako sa nám to niekedy javí," tvrdí.

A na čo plánuje hospic, kde ročne prežije posledné dni svojho života asi 300 ľudí, vyzbierané peniaze? „Obmeňujeme lôžka. Fungujeme už pätnásť rokov a tie staré dosluhujú, pričom pacientom chceme dopriať iba to najlepšie. Je to čiastka, ktorá by nám umožnila kúpiť asi tri kvalitné, plne automatické a polohovateľné lôžka," vysvetlil Huneš.