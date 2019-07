TASR

Dnes o 12:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trenčianski hokejisti začali 3. fázu prípravy aj s obrancom Holendom

Úvod záverečnej časti prípravy bude najmä o tréningoch na suchu, na ľad by mali vykorčuľovať v pondelok 29. júla.

Na archívnej snímke Matúš Holenda. — Foto: TASR/Branislav Račko

Trenčín 23. júla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín odštartovali tretiu fázu prípravy na novú tipsportligovú sezónu. Úvod záverečnej časti prípravy bude najmä o tréningoch "na suchu", na ľad by mali vykorčuľovať v pondelok 29. júla.

K tímu sa pripojila väčšina nových tvárí, české posily David Kajínek a Josef Mikyska prídu v najbližších dňoch. "Vojaci" vykorčuľujú na ľad v pondelok 29. júla, avšak pre rekonštrukčné práce na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru absolvujú prvých päť tréningov v Púchove.

Tréner Ján Pardavý, ktorý po sezóne 2018/19 nahradil vo funkcii Petra Oremusa, bude mať k dispozícii aj obrancu Matúša Holendu. Ten nedávno absolvoval dve operácie kolena. „Sme mladé mužstvo, potrebujeme vyskladať tím podľa skúseností a veku tak, aby to malo zmysel. Samozrejme, chceme dať príležitosť čo najväčšiemu počtu mladých hráčov okolo dvadsať rokov, nemôžeme to však urobiť bezhlavo. V prvých dvoch prípravných zápasoch v Brne a Vsetíne by sme chceli dať priestor hlavne mladým a novým hráčom, ale aj hráčom, ktorí budú na skúške," uviedol Pardavý pre klubovú webstránku.

Káder HK Dukla Trenčín: Brankári: Matej Tomek, Matúš Valent Obrancovia: Tomáš Bokroš, Matúš Holenda, David Kajínek, Erik Rajnoha, Jozef Sládok, Lubomír Štach, Marko Stacha, Tomáš Starosta Útočníci: Brandon Alderson, Milan Bartovič, Viliam Čacho, Martin Chromiak, Róbert Džugan, Michal Hlinka, Adam Lapšanský, Michal Luhový, Josef Mikyska, Andrew Radjenovic, Boris Sádecký, Peter Šišovský, Peter Sojčík, Jozef Švec

Program prípravných zápasov:

Štvrtok, 8. augusta: VHK ROBE Vsetín - HK Dukla Trenčín

Utorok, 13. augusta: HC Olomouc - HK Dukla Trenčín

Piatok, 16. augusta: HC Energie Karlove Vary - HK Dukla Trenčín (v Brne)

Utorok, 20. augusta: HK Dukla Trenčín - HC Bratislava (v Prievidzi)

Štvrtok, 22. augusta: AZ Havířov - HK Dukla Trenčín

Utorok, 27. augusta: HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín

Štvrtok, 29. augusta: HK Dukla Trenčín - VHK ROBE Vsetín

Piatok, 6. septembra: HK Dukla Trenčín - HC Olomouc