Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Inštruktor lietania sa obetoval, katapultoval žiaka a padajúce lietadlo zaviedol do neobývanej oblasti

Záchranca bol skúseným inštruktorom lietania.

— Foto: 31st Marine Expeditionary Unit

CHIANG MAI 23. júla - Štvrtá hodina popoludní dňa 11. júla bola osudnou pre thajského pilota Naruepola Lueadkusola. Bol inštruktorom Thanawata Khunkhunthoda, ktorý chcel zlepšiť svoje letecké schopnosti a práve skúsený Naruepol Lueadkusol mu v tom mal pomôcť. Uprostred letu však motor lietadla prekvapivo vypovedal službu a dvojica sa ocitla v smrteľnom nebezpečí. Informuje o tom český portál iROZHLAS.

Nevyhnutný pád

Lietadlo prestalo pracovať a bolo odsúdené na pád. Potom, čo sa ho Naruepol neúspešne pokúsil uviesť opäť do prevádzky, uvedomil si, aký následok bude mať situácia, v ktorej sa ocitli, a tak svojmu kopilotovi prikázal, aby sa katapultoval. On sám zatiaľ lietadlo nasmeroval do neobývanej, zalesnenej oblasti Saraphi. Pád neprežil. „Povedal mi, aby som opustil lietadlo,“ cituje druhého pilota portál iDNES.cz. „Sám sa ho pokúšal ovládnuť až do poslednej minúty, aby sa uistil, že civilistom sa nič nestane.“

Zlyhanie motora lietadla pôvodne ešte československej výroby zatiaľ nie je objasnené, vyšetrovanie stále pokračuje. Prototyp L-39 bol vyrobila spoločnosť Aero Vodochody. Aj vďaka inžinierovi Janovi Vlčkovi vzlietol prvý raz v novembri 1968. Thajské vzdušné sily disponujú štyridsiatimi lietadlami tohto druhu. Odkúpili ich v roku 1991.

Vo videu nižšie môžete vidieť pád lietadla zachytený kamerou v aute.

Prípad zo Slovenska

Dňa 10. októbra 2018 sa pre podobnú poruchu motora zrútil ďalší L-39, a to pri Sliači na Slovensku. Piloti rovnako nasmerovali stroj do neobývanej oblasti a katapultovali sa. Obaja piloti (inštruktor a pilot) prežili a ešte v ten deň boli prepustení do domácej liečby. Nik iný zranený nebol.