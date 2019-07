TASR

Trump a lídri v Kongrese sa dohodli na dlhovom strope

Dohoda znamená, že americkej administratíve nebude v nasledujúcich mesiacoch hroziť default, čo pôvodne hrozilo.

Donald Trump, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a lídri demokratov a republikánov v Kongrese dosiahli na najbližšie dva roky dohodu o výdavkoch federálnej vlády a o dlhovom limite. Dohoda znamená, že americkej administratíve nebude v nasledujúcich mesiacoch hroziť default, čo pôvodne hrozilo.

Uzatvorenie dohody s lídrami republikánov a demokratov v Senáte aj Snemovni reprezentantov oznámil Trump na Twitteri. Následne jeho informáciu oficiálne potvrdili líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer a predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Ako uviedli, o dohode by "čo najskôr" mali hlasovať v Snemovni reprezentantov. Aj Senát, kde majú väčšinu republikáni, musí dohodu potvrdiť, aby mohla ísť na podpis Trumpovi.

Pelosiová sa snažila o dosiahnutie dohody najneskôr do konca týždňa. Od piatka (26. 7.) sa totiž začínajú parlamentné prázdniny, pričom tie potrvajú až do 9. septembra. Na základe kompromisu medzi členmi Kongresu a Trumpom, o ktorom vyjednávali niekoľko týždňov za zatvorenými dverami, si federálna vláda bude môcť požičiavať peniaze až do 31. júla 2021. Bez dohody o zvýšení dlhového stropu by totiž USA ešte pred 9. septembrom hrozil default.