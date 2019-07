TASR

Dnes o 07:53 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Popradčania začali v Spišskej Novej Vsi, na skúške Kanaďan Johansson

Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s tímom.

Spišská Nová Ves 22. júla (TASR) - Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú sezónu na ľade v Spišskej Novej Vsi. Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol iba jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra.

Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s tímom. Doteraz pôsobil výlučne v juniorských súťažiach v zámorí.

Štefan Fabian: Čaká nás ešte ťažký mesiac

O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca Phil Johansson, ktorý, rovnako ako Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných legionárov očakávali tréneri počas najbližších dní.

„V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a Fíni Joona Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta na hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo najvyššie," poznamenal Štolc.

František Štolc: Otestujeme všetkých hráčov

Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch turnajoch. Okrem tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po ročnej prestávke.

Hráči HK Poprad na prvom tréningu: Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, Phil Johansson (skúška) Útočníci: Peter Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, Matej Paločko, Matúš Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, Marek Zagrapan, Nicholas Bondra (umožnené trénovať)

Patrik Svitana: Bolo to zoznámenie s ľadom