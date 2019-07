TASR

Košice Crows so smelými ambíciami, nováčik myslí na prvú šestku

Vedenie Košice Crows v minulosti netajilo, že hráči hrali prakticky zadarmo.

Na snímke z tréningu, v popredí hrajúci tréner, bývalý hádzanársky reprezentant SR Radoslav Antl, vpravo hrajúci prezident klubu Košice Crows handball team Filip Fabišík. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 22. júla (TASR) - Nováčik hádzanárskej extraligy Košice Crows odštartoval spoločnú prípravu na extraligovú sezónu. Tím povedie ako hlavný tréner Radoslav Antl, ktorý svojim zverencom predostrel smelý cieľ - umiestnenie v prvej šestke. K jeho naplneniu by malo pomôcť viacero skúsených hráčov, ale aj mladíci. Medzi nimi nechýba ani Radoslav Antl junior, ktorý si pravdepodobne zahrá súťažný zápas po boku otca.

Košické "vrany" odštartujú premiérovú sezónu v extralige v sobotu 31. augusta domácim zápasom proti Modre. Prezident klubu a zároveň stále aktívny brankár Filip Fabišík má pred novým ročníkom jasné ambície. „Postúpiť do prvej šestky. Veľa bude záležať od zdravotného stavu, prípadných zranení či formy, chceme však hrať na vysokej úrovni. Ideme dať do toho všetko. Počas najbližších rokov chceme vybudovať silný klub, ktorý bude roky fungovať."

Podľa trénera Antla by Košičania mohli skončiť ešte vyššie. „Myslím si, že tá prvá šestka je reálna. Keď sa nám budú vyhýbať zranenia, prípadne sa aj posilníme, tak budeme pomýšľať aj na štvorku. Povedal by som to tak, že prvá šestka musí byť, prvá štvorka môže," uviedol Antl, ktorý sa bude sústrediť najmä na pozíciu trénera, stále ho to však ťahá aj na palubovku.

Aj preto sa dá očakávať, že sa prestaví najmä v derby proti Tatranu Prešov a splní si aj sen zahrať si so synom. „Ja som veľmi rád, že Rado prijal ponuku viesť náš tím, jeho skúsenosti sú nenahraditeľné. Dohodli sme sa zároveň aj na tom, že pokiaľ to ešte ide, tak si aj zahrá," priznal Fabišík.

Antl sa v minulosti s úsmevom vyjadril, že proti Tatranu Prešov, v ktorom strávil úspešnú časť kariéry, nastúpi aj keby chodil o barlách. „Uvidíme, čo mi dovolí zdravotný stav. Nie je to moja priorita, chcem si však zahrať. Je to môj sen, ale zároveň aj sľub, ktorý som dal. Zároveň si chcem v sezóne zahrať aj s Radkom, je tu však jeden problém. Obaja hráme na rovnakom poste, takže ak chcem hrať so synom, budem musieť stiahnuť pravé krídlo, ísť hrať na pravé krídlo a syna dať na ľavé. Je to môj veľký sen zahrať si so synom a spravím všetko pre to, aby sa to splnilo. Budem veľmi rád, keď sa môj syn uchytí v Crows. V Prešove sa mu to nepodarilo, tam sa nakupujú hotoví hráči," prezradil Antl senior.

Kormidelník Crows sa bude opierať najmä o skúsenejších hráčov ako Vladimír Guzy či Patrik Hruščák, ktorý bude Antlov hrajúci asistent. Novými tvárami sú Maroš Hájnik a Derviš Birdahič.

Okrem samotného štartu v extralige bude pre Crows veľkou udalosťou regionálne derby s Tatranom Prešov a to aj napriek tomu, že jednoznačným favoritom bude Tatran. K prvému derby dôjde v 26. októbra v 7. kole v Prešove, slovenský majster sa v Košiciach prestaví 14. decembra. „Na toto derby diváci aj hráči už dlho čakajú. Treba si však uvedomiť, že je to mužstvo, ktoré hrá Ligu majstrov. My budeme v zápase s nimi robiť maximum, ale nejaké veľkohubé vyjadrenia nebudem dávať," poznamenal Fabišík.

Podobne s pokorou sa na súboje s najúspešnejším slovenským klubom pozerá aj bývalý hráč Tatrana Antl. „Stále to je derby, takže prestíž tam bude. V žiadnom prípade sa však nejdeme porovnávať s Prešovom. Tatran hrá SEHA ligu aj Ligu majstrov, skrátka je niekde inde. Momentálne však nie je naším cieľom zdolávať Prešov, ale stabilizovať klub, tím a naučiť ľudí chodiť na hádzanú."

Vedenie Košice Crows v minulosti netajilo, že hráči hrali prakticky zadarmo. Ani po postupe do extraligy sa na ich prevažne amatérskom statuse nič nezmení. „Naďalej budeme fungovať ako poloprofesionáli, resp. amatéri. Takmer všetci z tímu chodia do práce. Určite však časom budú nejaké finančné kompenzácie z našej strany. Celkovo počítame s rozpočtom približne 200-tisíc eur, v tom je však zahrnutá nielen prevádzka celého klubu Košice Crows, ale aj samotnej Hádzanárskej haly Slavomíra Šípoša," prezradil Fabišík s dodatkom, že klub počas svojej jeden a pol ročnej existencie investoval do rekonštrukcie haly 700-tisíc eur, za ktoré sa vybudovala moderná vzduchotechnika, osvetlenie vyhovujúce požiadavkám Ligy majstrov a viacero menších i väčších rekonštrukčných úprav.