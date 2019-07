TASR

Dnes o 19:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Manchester United chce predĺžiť kontrakt s De Geom do roku 2025

De Gea prišiel do Manchestru v lete 2011 za 25 miliónov eur z Atletica Madrid.

Brankár španielskej futbalovej reprezentácie David De Gea, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Hamburg 22. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United chce podľa britských médií predĺžiť kontrakt s brankárom Davidom de Geom.

Dvadsaťosemročný Španiel by mal podpísal novú zmluvu až do roku 2025. V najbližších šiestich rokoch by tak mal zarobiť približne 130 miliónov eur. Klub je momentálne na predsezónnej prípravnej šnúre po Austrálii, Singapure a Číne a De Gea by mal podpísať kontrakt po návrate do Manchestru.

De Gea prišiel do Manchestru v lete 2011 za 25 miliónov eur z Atletica Madrid. V uplynulej sezóne však "červení diabli" skončili až na šiestom mieste tabuľky, nekvalifikovali sa do Ligy majstrov a tak sa v britských médiách čoraz viac hovorilo o odchode De Geu. Informovala agentúra dpa.