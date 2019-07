TASR

Dnes o 19:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zápasníčka Polláková skončila v Baku piata v kategórii do 46 kg

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Baku 22. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v zápasení voľným štýlom Anna Polláková obsadila na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku piate miesto v kategórii do 46 kg. Najskôr síce prehrala s Rumunkou Antucovou 0:10, tá ju však posunula do repasáže. V nej mala Polláková šancu na bronz, no v súboji o cenný kov podľahla Maďarke Matyiovej 0:10.

"Z podujatia si odnášame krásne piate miesto. Anna je ešte mladá a v tejto vekovej kategórii má ešte rok, takže ideme ďalej. Piata priečka je tou najlepšou motiváciou do budúcnosti,“ zhodnotil pre oficiálnu stránku Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) účinkovanie Pollákovej jej tréner Attila Gaál.

V atletike skončila Emma Paulínyová na 800 m na 10. priečke a Jakub Nemec na 100 m celkovo na 15. mieste, ani jeden z nich do finále nepostúpil. To sa ale podarilo šprintérke Viktórii Forster na stovke, keď sa medzi elitu prebojovala siedmym najlepším časom 11,98 sekundy. Finále bude na programe v stredu.

Medzi plavcami zlepšila Ana Olívia Šprláková-Zmorová v disciplíne 200 m znak svoj osobný rekord a časom 2:23,20 min skončila na 13. priečke. Timea Kovácsová skončila v disciplíne 200 m motýlik na konečnom 15. mieste časom 2:24,35 min.