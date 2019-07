TASR

Dnes o 19:11 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slovenskí volejbalisti odštartovali v Poprade záverečnú prípravu na ME

Na ME sa Slováci predstavia v B-skupine v Belgicku, hrať sa bude v Bruseli (Paleis 12) a v Antverpách (Lotto Arena).

Na archívnej snímke slovenský volejbalový tréner Andrej Kravárik. — Foto: TASR/Martin Baumann

Poprad 22. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti začali v pondelok v Poprade záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa od 12. do 29. septembra uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Slovinsku a Holandsku. Tréner Andrej Kravárik privítal na úvodnom zraze pod Tatrami 17 hráčov, chýbal len Filip Mačuha, ktorý sa pre študijné povinnosti pripojí k tímu v stredu.

V porovnaní s júnovou Zlatou európskou ligou pribudli do nominácie viacerí skúsení hráči na čele s Matejom Patákom a Petrom Michalovičom, pribudli aj Šimon Krajčovič, Peter Mlynarčík, Michal Petráš, Jakub Ihnát, Peter Porubský, či Filip Mačuha. "Chalani prišli v poriadku, okrem Mačuhu sme kompletní. Uvidíme ako sa chlapci dajú dokopy po zraneniach, zvedavý som najmä na Petra Mlynarčíka, ktorý sa podrobil operácii ramena," povedal krátko po zraze tréner Kravárik pre web Slovenskej volejbalovej federácie. V úvodnej fáze prípravy pobudnú Slováci v Poprade do 2. augusta. "Od kondičného trénera Mira Vaváka dostali hráči plán individuálnej prípravy, takže nebudú začínať z nuly. V Poprade sa budeme v úvode venovať najmä fyzickej príprave, prvé tri dni sa zameriame na silu a kondíciu, postupne budeme pridávať aj hru," dodal Kravárik.

Po dvojdňovom voľne budú slovenskí volejbalisti pokračovať v tréningu v Púchove, kde sa stretnú 5. augusta. V príprave na majstrovstvá Európy sa Slováci stretnú s tromi silnými súpermi, vždy vonku. Na úvod nastúpia v troch zápasoch v Jablonci proti Česku (8. - 10. august), s tým, že prvý duel bude modelovaný. Ďalej ich čakajú tri stretnutia v Portugalsku (23.-25. august, vo Vila Flor) a na záver opäť tri duely v Aténach proti domácemu Grécku (5.-7. september). Na ME do Belgicka odlieta tím 10. septembra. "Súperi v príprave sú veľmi kvalitní, všetci sú účastníkmi majstrovstiev Európy. Česi na poslednom šampionáte podávali veľmi dobré výkony a kvalifikovali sa priamo na základe umiestnenia, Portugalci sú ešte kvalitnejším tímom, hrajú v Lige národov a v posledných rokoch potvrdzujú svoj vysoký štandard a na záver nás čaká Grécko, ktoré by malo byť výkonnostne na úrovni našich prvých súperov na šampionáte Španielska a Rakúska, takže to bude veľmi dobrá generálka," pokračoval slovenský kormidelník, pre ktorého budú najmä zápasy s Gréckom špeciálne. V krajine dlhodobo žije a v drese "Hellas" sa predstavil aj na domácich olympijských hrách v Aténach 2004. "Klamal by som, ak by som povedal, že to nebudem vnímať emotívne, ale pre tím to bude súper ako každý iný a na to sa chceme koncentrovať," dodal Kravárik.

Do konečnej nominácie sa prebojuje 14 hráčov, takže sa začína aj boj o miesta. "Zdravá konkurencia je vždy na prospech. Začíname s osemnástimi hráčmi a postupne budeme tím zužovať. V druhej časti prípravy v Púchove už budeme pokračovať v šestnástke a pravdepodobne na zápasy do Grécka už pôjdeme v konečnej štrnásťčlennej nominácii. Je to však ešte otvorené, uvidíme podľa vývoja situácie," dodal kouč Slovákov.

Na ME sa Slováci predstavia v B-skupine v Belgicku, hrať sa bude v Bruseli (Paleis 12) a v Antverpách (Lotto Arena). Slováci vstúpia do turnaja zápasom proti Španielom v piatok 13. 9. o 17.30 h. O deň neskôr v rovnakom čase (14. 9. o 17.30 h) budú Slováci čeliť Rakúšanom a následne Srbom v nedeľňajšom večernom stretnutí (15. 9. o 20.30 h). Po dni voľna čakajú zverencov Andreja Kravárika súboje s domácimi Belgičanmi (utorok 17. 9. o 20.30 h) a aktuálnymi vicemajstrami Európy Nemcami (streda 18. 9. o 17.30 h). Zápasy proti Španielom a Rakúšanom, hlavným súperom v boji o postup do osemfinále, odohrajú Slováci v bruselskom Palais 12, zostávajúce tri duely v Lotto Arene v Antverpách.

Majstrovstvá Európy sa od 12. do 29. septembra uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Slovinsku a Holandsku a na šampionáte sa predstaví historicky najvyšší počet 24 tímov. Tie sú rozdelené do štyroch skupín, ich zloženie určil v stredu bruselský žreb. Slováci sa na ME prebojovali siedmykrát za sebou a desiatykrát celkovo, čo ich radí medzi najúspešnejšie slovenské kolektívne športy. Slováci v auguste 2018 a v januári 2019 zvládli kvalifikáciu a stali sa víťazmi svojej skupiny.

V šesťčlenných skupinách na každého účastníka čaká päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále. Osemfinálové a štvrťfinálové duely hostia Nantes, Ľubľana, Antverpy a Apeldoorn. Vo francúzskej metropole Paríži turnaj vyvrcholí zápasmi o medaily.

Nominácia mužov SR na záverečnú prípravu pred šampionátom EuroVolley 2019: Nahrávači: Juraj Zaťko, Filip Palgut, Peter Porubský Smečiari: Matej Paták, Tomáš Kriško, Marcel Lux, Jakub Ihnát, Július Firkaľ, Michal Petráš Blokári: Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič, Filip Mačuha, Jakub Kováč Univerzáli: Peter Michalovič, Peter Mlynarčík, Filip Gavenda Liberá: Matej Kubš, Marián Vitko Náhradníci: Samuel Goč, Martin Pavelka, Ján Jendrejčák, Patrik Lamanec, Pavol Kurej Realizačný tím: Team manager: Ján Uhlárik Tréner: Andrej Kravárik Asistent trénera: Martin Pipa Asistent trénera: Roman Kašša Kondičný tréner: Miroslav Vavák Štatistik: Daniel Bruch Fyzioterapeut: Mateusz Kowalik

Program záverečnej prípravy na ME: 22. júla - 2. augusta: sústredenie v Poprade 5. - 6. augusta: sústredenie v Púchove 12. - 21. augusta: sústredenie v Púchove 28. augusta - 3. septembra: sústredenie v Púchove 9.-10. septembra: sústredenie v Púchove 10. septembra: odlet na ME do Belgicka