Zonácia TANAP-u sa rieši, tvrdí ministerstvo životného prostredia

Envirorezort reaguje na iniciatívu Dajme Tatrám tvár, ktorú v pondelok predstavilo mesto Vysoké Tatry, ako aj zástupcovia viacerých organizácií a združení cestovného ruchu.

Bratislava/Vysoké Tatry 22. júla (TASR) – Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že v súvislosti so zonáciou Tatranského národného parku (TANAP-u) rokuje s neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka ide o veľmi náročný proces, čo však neznamená, že ministerstvo v úsilí nepokračuje.

Envirorezort tým reaguje na iniciatívu Dajme Tatrám tvár, ktorú v pondelok predstavilo mesto Vysoké Tatry, ako aj zástupcovia viacerých organizácií a združení cestovného ruchu. Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva, ako aj vládu SR vyzývajú, aby začali s reálnym procesom prijatia novej zonácie TANAP-u.

"Aj keď je TANAP v súčasnosti chránený platnou legislatívou, zonáciu, teda rozdelenie národného parku do zón podľa územia, potrebujeme. Predovšetkým však v centre pozornosti nášho spoločného úsilia musí ostať ochrana prírody nášho najstaršieho a najznámejšieho národného parku. Nakoniec aj samotný cestovný ruch je závislý práve od zachovanosti prírody, čo potvrdzujú aj rôzne medzinárodné rebríčky hodnotiace destinácie. Preto aj cieľom ministerstva nie je uberať z územia, ktoré si zaslúži umiestnenie v zonácii," uviedol pre TASR Ferenčák.

V návrhu zonácie envirorezort podľa jeho slov ponúka neštátnym vlastníkom pozemkov všetky dostupné možnosti ako odkúpenie, nájom, náhradu ujmy či zmluvnú starostlivosť. "Ak by termín vyhlásenia zonácie závisel výlučne od ministerstva, je platná už roky. Je však nevyhnutné nájsť dohodu," povedal.

"Ak sa nájde dohoda s neštátnymi vlastníkmi, samozrejme, sa uskutoční klasický legislatívny proces spojený s rokovaniami s ďalšími dotknutými subjektmi. Bez súhlasu vlastníkov, by však bolo zbytočné ísť do legislatívneho procesu. Informácie o tom, koľko vlastníkov s ponúknutými podmienkami predbežne súhlasí, ministerstvo v tejto chvíli nebude medializovať. Naopak, rezort by celkom zaujímalo, odkiaľ subjekty vystupujúce na tlačovej konferencii disponujú číslom, že 95 percent s podmienkami súhlasí. Predpokladáme, že ide o výsledok prieskumu medzi neštátnymi majiteľmi pozemkov v TANAP-e," skonštatoval Ferenčák.