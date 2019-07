Rusko chce vyhlásiť pivo za nealkoholický nápoj a svet nevie, ako reagovať

Kristián Plaštiak

Najväčšiu krajinu na Zemi sužuje alkoholizmus už mnoho rokov.

MOSKVA 23. júla - Ako už bolo povedané tisíckrát, Rusko nie je krajina, ale životný štýl. Pivo ako nealkoholický nápoj, to si vedia predstaviť muži a ženy v ruskej vláde. Nie všetci s tým však súhlasia. Informuje o tom český portál iDNES.cz.

Na zdravie

Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu si zmyslelo, že pivo preradí z kategórie alkoholických nápojov do kategórie nealkoholických nápojov. Tí, ktorí podnikajú v pivnom priemysle, sa nepochybne potešili, ich zisky by tým mohli potenciálne vzrásť, no i tak ide o šokujúce rozhodnutie. Nesúhlas sa objavil aj v poli poslancov. Jeden dokonca tvrdí, že ministerstvo zažaluje.

Metla ľudstva má v Rusku tuhý korienok. V najväčšej krajine sveta takmer nenájdete rodinu, v ktorej by neboli jedinci (prevažne muži) holdujúci alkoholu. Ruská vodka a pivo sú na dennom poriadku. Úrady sa síce pokúšajú obmedziť alkoholizmus u svojich občanov, no akýmkoľvek zvyšovaním cien sa alkoholizmus iba prehlbuje. Ľudia totiž namiesto toho, aby prestali piť, vo veľkom pália domáci alkohol.

Ministerstvo si však od svojho nového návrhu sľubuje oživenie trhu s pivom, ktorý je v Rusku v kríze. Pivovary tvrdia, že právna úprava, ktorá reguluje predaj alkoholu, je v Rusku údajne jedna z najtvrdších na svete a voči pivu je diskriminujúca.

S návrhom ale nesúhlasia ani výrobcovia vodky, ktorí na takúto zmenu nevidia dôvod. „To budeme pivo predávať v školách a predpisovať ho dojčiacim matkám?“ ozval sa poslanec Štátnej dumy Gennadij Oniščenko. Tento návrh však nespadol úplne z neba. Pivo totiž bolo v Rusku zaradené na zoznam alkoholických nápojov len v roku 2011, pričom dovtedy nepodliehalo žiadnym pravidlám regulácie.

Nesúhlas s týmto novým bizarným návrhom však zdieľajú viacerí poslanci, a preto je otázne, či návrh vôbec prejde.