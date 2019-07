TASR

Slovenské deti získali vo futbalovej Onko Lige zlato a striebro

Len nedávno sa väčšina z členov tejto výpravy vrátila zo Svetových hier víťazov v Moskve, kde získala 15 pódiových umiestnení.

Prešov/Varšava 22. júla (TASR) - Slovenská výprava detí, ktoré krajinu reprezentovali na medzinárodnom podujatí Onko Liga 2019, sa v pondelok vrátila z futbalového turnaja vo Varšave. Z poľskej metropoly, kde súťažili deti, ktoré majú za sebou náročnú liečbu onkologických ochorení, priniesla domov zlaté a strieborné medaily.

Stačil krátky oddych a zmiešané futbalové družstvo v kategórii 12-ročných zvíťazilo na ďalšom medzinárodnom turnaji. Zahanbiť sa nedali ani chlapci a dievčatá v kategórii do 18 rokov, ktorí sa prebojovali do finále a napokon získali strieborné medaily.

Kapitánom futbalového tímu do 18 rokov bol Prešovčan Lukáš Brilla, ktorý v detstve prekonal ťažké ochorenie. Teraz sa naplno venuje športu a pomáha svojim malým kamarátom, ktorých postihol podobný osud. V súčasnosti pôsobí ako člen občianskeho združenia Športom k radosti v Prešove a pre svojich kolegov z tímu je inšpiráciou a príkladom, ako bojovať a víťaziť.

Lukášovi diagnostikovali v dvoch rokoch lymfoblastickú leukémiu. Počas dlhej a náročnej liečby nesmel chodiť von a pohybovať sa na slnku. Po dvoch rokoch od vyliečenia sa choroba vrátila a on musel absolvovať ďalšie tri roky chemoterapie.

Liečba trvala skoro päť rokov, ale Lukáš sa nevzdal a s odhodlaním sa pustil do práce, aby sa mohol naplno venovať tomu, čo ho baví, a to je šport. Dnes je 17-ročný mladík hráčom extraligového volejbalového klubu VK Mirad PU Prešov a slovenským reprezentantom v plážovom volejbale. S bratrancom Jurajom sa tento rok stali dvojnásobnými majstrami Slovenska v plážovom volejbale.

„Odchádzali sme do Varšavy prvýkrát, ale na podobných turnajoch sme už boli, a preto sme verili, že sa domov vrátime s medailou. Odovzdali sme na trávniku aj posledné sily, ale nestačilo to na zlato v kategórii U18, no tešíme sa, že sme mohli byť opäť spolu,“ povedal 17-ročný Lukáš.

Onko Liga 2019 sú prvé medzinárodné majstrovstvá vo futbale pre deti s onkologickým ochorením, ktoré sa konali v komplexe Akadémie telesnej výchovy vo Varšave 19. až 21. júla za účasti detí z rôznych miest Poľska a Litvy, Česka, Turecka, Ukrajiny a Slovenska. Ide o úplne nový projekt poľskej neziskovej organizácie Nadácia splnených prianí (Fundacja Spelnionych Marzeň) z Varšavy. Tá je rovnako organizátorom Onko Olympiády, ktorá spája deti z celej Európy už od roku 2007.