Príď si aj ty zatancovať po boku slovenskej tanečnej elity

Už o pár dní v Banskej Bystrici začína jedno z najväčších breakingových podujatí na svete.

The Legits Blast 2018 — Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc

Banská Bystrica 22. júla (OTS) - Medzinárodný festival The Legits Blast každý rok navštevujú tanečníci z celého sveta, preto sa jeho organizátori čoraz viac snažia priblížiť svojim priaznivcom aj vďaka niekoľkým inovatívnym projektom. Jedným z nich bude aj tento rok projekt Mladí sú budúcnosť (Youth is the Future), ktorý sa ponesie vo výnimočnom duchu. Po prvý raz bude celý jeho line-up zameraný na slovenských umelcov.

Projekt Youth is the Future sa v rámci festivalu uskutoční už po tretíkrát. Kým v roku 2016 a 2018 sa ho zúčastnili umelci z krajín Vyšehradskej štvorky, tento rok sa organizátori rozhodli podporiť najmä domácu scénu. ,,Do Banskej Bystrice každý rok prichádzajú stovky zahraničných návštevníkov, ktorým ponúkame možnosť učiť sa a inšpirovať tým najlepším, čo tanečná scéna ponúka. Tento rok sme sa však rozhodli line-up tanečníkov projektu Youth is the Future obmeniť a v rámci neho svetu ukázať slovenskú tanečnú elitu. Predstaví sa Nika, Otec Mirec, legenda Laci Strike či tanečník Spunkey, ktorých výsledky zodpovedajú svetovej úrovni,“ informuje o programe Miroslav Križan, jeden z organizátorov festivalu.

Projekt je určený deťom a mladým, ktorých zaujíma Hip-Hopová kultúra. Okrem tanečných lekcií, ktoré sa uskutočnia v centrálnom priestore Europa Shopping Center, si preto budú môcť vyskúšať aj tvorbu graffiti alebo vlastných beatov, a to vďaka jedinečným workshopom. ,,Ako organizátori tanečných podujatí evidujeme, že na strednom Slovensku podobné edukačné akcie pre deti chýbajú. Preto sme radi, že už po tretí raz môžeme podporiť našu mládež a prispieť k ich rozvoju v oblasti tanca a tejto kultúry,“ dodáva Križan.

Projekt Youth is the Future sa uskutoční v piatok 26. júla od 12:00 a účasť na ňom je bezplatná, pričom po boku svojich tanečných idolov si bude môcť mládež zatancovať medzi 14.00 a 18.00. Programom bude sprevádzať moderátor Otec Mirec a o tú najlepšiu tanečnú hudbu sa postará BJ Piggo. Festival The Legits Blast pritom štartuje už v stredu, 24. júla, a jeho program vyvrcholí hudobnými koncertami v sobotu, 27. júla. Príďte si aj vy vychutnať päť dní plných skvelej hudby, tanca a nadupaných vystúpení. Vidíme sa v Banskej Bystrici.

Program projektu pozri na www.tlb.sk.