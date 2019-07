Kristián Plaštiak

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Verný aj tým, čo si to nezaslúžia: Psík prešiel 200 kilometrov Sibírom za majiteľmi, ktorí ho nechceli

Príbeh ruského psíka je hodný filmového spracovania.

Sučka Maru — Foto: Reprofoto Siberian Times

NOVOSIBIRSK 22. júla - Psia vernosť siaha až za hrob. Príbeh o sučke, ktorá precestovala dvesto kilometrov, je toho dôkazom. Potom, čo ju jej majitelia poslali vlakom na cestu späť do útulku, utiekla a objavili ju až na tretí deň. Informuje o tom Siberian Times.

Nezlomný pes

Maru, ako sa ročný bulmastif volá, prešla po vlastných labkách dvesto kilometrov. Jej príbeh sa začína, keď ju kúpil istý pár z Krasnojarsku. Žena, nanešťastie, po polroku zistila, že je alergická na psov, preto sa rozhodli psíka vzdať. Chceli Maru poslať naspäť do útulku, kde sa narodila. Mal ju tam dopraviť vlak, no utiekla.

Majiteľka útulku Alla Morozovová sučku predala, keď mala päť mesiacov. Po polroku jej zavolala žena, povedala jej o svojom zdravotnom probléme a Maru museli vrátiť. „Nikdy sa mojich šteniat úplne nevzdávam. A keď je psík odkúpený, noví majitelia sú oboznámení s tým, že sa mi majú ihneď ozvať, ak si uvedomia, že už psa nechcú. Sú aj také prípady,“ uviedla Alla.

Dohodli sa, že sučku pošlú vlakom a Alla ju vyzdvihne na stanici v Novosibirsku. Trasa viedla aj cez mesto Ačinsk a tam došlo k úteku psíka. Maru „uložili“ do vlaku a zrazu bola sama. To ju zrejme vystrašilo a pokúsila sa o útek. Podarilo sa jej to a ocitla sa v nočnej tajge.

Vlakvedúci na ňu chvíľu volali, no keď sa nevracala, museli sa pohnúť ďalej. Upovedomili pár z Krasnojarsku a tí zavolali Alle. Psíka však odmietli ísť hľadať. „To ma nahnevalo. Vôbec im to nebolo ľúto. Pes je fuč a oni sú v pohode. To bola ich odpoveď,“ opisuje telefonáty chovateľka psov.

Žena, ktorá našla vysilenú Maru Foto: reprofoto Siberian Times

Maru našli na tretí deň. Nachádzala sa v priemyselnej oblasti Krasnojarsku, kde hľadala svojich majiteľov. Pravdepodobne sa držala železničnej trate, čo jej pomohlo nestratiť sa. „Bola vysilená. Bežala viac ako dva dni. Mala zranené labky a zlomený ňufák. Záchrancovia tvrdia, že keď ju našli, dokonca mala slzy v očiach,“ dodáva.

„Som si istá, že hľadala dom, v ktorom žila uplynulých šesť mesiacov. Nebežala sem do Novosibirsku, ale do Krasnojarsku. Prešla divokou tajgou, v ktorej voľne žijú vlky a medvede.“ Maru je, našťastie, v poriadku a v súčasnosti je opäť so svojimi rodičmi v útulku v Novosibirsku.