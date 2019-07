TASR

EL: Slovan v prípade postupu proti Dundalku alebo Karabachu

Belasí sa po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov s čienohorskou Sutjeksou Nikšič budú snažiť prejsť do 3. predkola EL v stredu 24. júla doma, resp. v utorok 30. júla vonku s klubom z Kosova.

Na archívnej snímke hráči Slovana. — Foto: TASR - Ján Krošlák

Nyon 22. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez kosovský KF Feronikeli stretnú v majstrovskej vetve 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s neúspešnejším z dvojice 2. predkola LM medzi írskym Dundalkom a azerbajdžanským Karabachom. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.

„Belasí" sa po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov s čienohorskou Sutjeksou Nikšič budú snažiť prejsť do 3. predkola EL v stredu 24. júla doma, resp. v utorok 30. júla vonku s klubom z Kosova. Ak uspejú, do cesty sa im v boji o play off EL postavia Íri alebo Azerbajdžanci. Slovenský majster by mal prípadné 3. predkolo začať doma.

Pri žrebe bol Slovan v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami a mohol dostať aj zdolaných z dvojíc Celtic Glasgow/Nomme Kalju, BATE Borisov/Rosenborg Trondheim, NK Maribor/AIK Štokholm a Ferencváros Budapešť/FC Valletta.

Prvé zápasy 3. predkola sú na programe vo štvrtok 8. augusta, odvety potom vo štvrtok 15. augusta.

Žreb majstrovskej vetvy 3. predkola EL 2019/2020: Sutjeska Nikšič/APOEL Nikózia - HB Tórshavn/Linfield CFR Kluž/Maccabi Tel-Aviv - SP Tre Penne/Suduva Marijanpole Ararat-Armenia/Lincoln Red Imps - Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhreb Piast Gliwice/Riga FC - CZ Belehrad/HJK Helsinki Valur Reykjavík/Ludogorec Razgrad - The New Saints/FC Kodaň FK Sarajevo - BATE Borisov/Rosenborg Trondheim Shkëndija Tetovo/Dudelange - Celtic Glasgow/Nomme Kalju FC Santa Coloma/FK Astana - Ferencváros Budapešť/FC Valletta FK Partizani/Šeriff Tiraspol - NK Maribor/AIK Štokholm SLOVAN BRATISLAVA/KF Feronikeli - FC Dundalk/FK Karabach

Kalendár Európskej ligy 2019/2020:

22. júla: žreb 3. predkola

25. júla: 1. zápasy 2. predkola

1. augusta: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

15. augusta: odvety 3. predkola

22. augusta: 1. zápasy play off

29. augusta: odvety play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb 16-finále

20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále

27. februára: odvety 16-finále

28. februára: žreb osemfinále

12. marca: 1. zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: 1. zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)