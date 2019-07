TASR

Na EP vo vodnom lyžovaní v Košiciach svetové rekordy Saxu a Turecovej

Pri neúčasti favorizovaného Alexandra Vaška mladšieho, ktorého vyradili zdravotné problémy, strhol na seba najväčšiu pozornosť jeho tímový kolega Samuel Saxa.

Na snímke 17-ročný Košičan Samuel Saxa z Klubu vodného lyžovania Trixen po víťaznej jazde v slalome mužov počas Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekom v Košiciach 21. júla 2019. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 21. júla (TASR) - Dva svetové rekordy Samuela Saxu a Bielorusky Iriny Turecovej boli najsilnejšími okamihmi pretekov Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekom. Trojdňové podujatie na košickom jazere prinieslo aj ďalšie hodnotné výkony, riaditeľa pretekov Alexandra Vaška staršieho potešili najmä výsledky domácich lyžiarov.

„Videli sme veľa krásnych výkonov. Postarali sa o ne domáci aj zahraniční pretekári, najmä Bielorusi. Vyzdvihnúť musím dva výkony. Prvým je nový svetový rekord Iriny Turecovej z Bieloruska v slalome, ktorý má hodnotu 50,8 metra. Najmä však rekord domáceho pretekára Sama Saxu, ktorý popri rekorde vyhral kategóriu mužov," zhodnotil Vaško.

Pri neúčasti favorizovaného Alexandra Vaška mladšieho, ktorého vyradili zdravotné problémy, strhol na seba najväčšiu pozornosť jeho tímový kolega Samuel Saxa. Triumfoval v hlavnej kategórii v slalome, najmä však vytvoril nový svetový rekord do 19 rokov. Ten má hodnotu 0 bójí na 9,75 metrovom lane. "Išlo sa na mojom domácom vleku, na ktorom mám veľa natrénované. Po sobote sa to tak trochu dalo očakávať, v nedeľu sa mi išlo výborne," poznamenal Saxa. "Vyšlo nám počasie a to je jedna z podmienok na kvalitné výkony. Zároveň nám vyšla aj organizácia, ktorá bola podľa slov jednotlivých pretekárov na vysokej úrovni," uviedol Vaško starší.