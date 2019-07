TASR

Lichanec zamieril do Česka, je blízko k pôsobeniu v Jihlave

Lichanec má za sebou turbulentnú sezónu 2018/2019.

Na snímke Peter Lichanec. — Foto: TASR - Martin Baumann

Jihlava 21. júla (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Petra Lichanca bude pravdepodobne pokračovať v Česku. Blízko k dohode s 26-ročným krídelníkom je prvoligový klub HK Dukla Jihlava. Ten o tom informoval na oficiálnej stránke.

"Zmluva zatiaľ nie je doriešená ani podpísaná. Dolaďujeme určité detaily, ktoré by však nemali zabrániť nástupu do tréningového procesu. Peter sa zapojí do prípravy a tréneri si ho budú môcť vyskúšať," poznamenal riaditeľ klubu Bedřich Ščerban.

Lichanec má za sebou turbulentnú sezónu 2018/2019. Počas nej si zahral Tipsport ligu za Liptovský Mikuláš, Banskú Bystricu a HK Poprad, jej záver však strávil v prvoligových Topoľčanoch. Okrem slovenských súťaží si už počas kariéry vyskúšal aj ligu v Kazachstane či medzinárodnú MOL.