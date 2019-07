TASR

Dnes o 08:04 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Začala sa nová sezóna Fortunaligy: Ružomberok si poradil s Nitrou

Začala sa sezóna 2019/2020.

Na snímke zľava Jakub Tancík (Nitra), Alexander Mojžiš (Ružomberok) v zápase 1. kola Fortuna ligy MFK Ružomberok - FC Nitra v Ružomberku 21. júla 2019. — Foto: TASR - Dušan Hein

Ružomberok 21. júla (TASR) - V 1. kole Fortuna ligy 2019/2020 zvíťazili futbalisti Ružomberka nad Nitrou 1:0 vďaka gólu Dalibora Takáča v nadstavenom čase.

MFK Ružomberok – FC Nitra 1:0 (0:0) 1:0 (0:0) Gól: 90.+ Takáč. Žlté karty: J. Maslo – Podhorín, Farkaš, Štefanec. Rozhodovali: Sedlák – Štrbo, Ferenc, 1530 divákov. Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Twardzik (69. Jonec), Mojžiš – Qose, Takáč – Gerec, Kostadinov, Hašek (85. Regáli) – Novotný (58. Brenkus) Nitra: Šípoš – Magda, Kuník, Farkaš, Dubeň, Šumovský – Tancík (52. Fabiš), Podhorín (80. Štefanec), Bílovský, Chobot (75. Ristovski) – Gatarič

Prvú nebezpečnú koncovku priniesla 16. minúta, keď po druhom rohovom kope Liptákov hlavičkoval Qose, ale nepotykal si s presnou muškou. Potom sa pod Čebraťom dlho nič vážne neudialo, hra sa prelínala v strede ihriska. Medzi 40. a 41. minútou sa Ružomberčania postarali o obrovský závar pred bránou Nitry. Najprv Hašek spoza veľkého vápna poriadne natiahol Šípoša a po následnom rohovom kope, ktorý zahrával Takáč, Mojžiš hlavou opečiatkoval brvno. Pri Gerecovej šanci Magda vykopol loptu spred prázdnej brány a potom Gerec v sľubnej pozícii nedokázal dať svojej koncovke žiadúcu razanciu. Nitrania v prvej polovici nevyslali ani jednu strelu medzi žrde a ani neohrozili brankára Krajčírika.

Druhé dejstvo sa nieslo v znamení ružomberského búšenia do Nitry, ktorá všetky sily podriadila defenzíve a len sporadicky vyrážala dopredu. Ružomberčania sa tlačili pred šestnástku hostí, ale dvierka dovnútra si neotvárali. S blížiacim sa záverom už Nitra iba bránila a všetko podriadila, aby si vzadu udržala nulu. No napokon to nedokázala, v nadstavenom čase skóroval Takáč po prihrávke Brenkusa. V závere ešte Kostadinov netrafil prázdnu bránu FC.

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Som nesmierne šťastný, že sa nám podarilo zvíťaziť v tomto zápase, ktorý bol nesmierne ťažký, lebo súper sa takticky veľmi dobre na nás pripravil. Výkon Nitry bol na hrane jej možností. Už tretí zápas sme sa borili s jedným veľkým problémom, s premieňaním šancí. Pred koncom prvého polčasu sme mali veľmi dobrú pasáž, keď sme súpera mohli zlomiť gólom, ale sa nám to nepodarilo. Do druhého polčasu sme išli s tm, že chceme stretnutie rozhodnúť, lenže minúty pribúdali veľmi rýchlo, naša nervozita stále rástla, v záver sme už v niektorých chvíľach boli bezradní. V závere sa šťatie priklonilo k nám a tri body zostali doma."

Marián Süttö, tréner Nitry: "Výsledok je spravodlivý, domáci išli viac za gólom a v závere po našej hrubej chybe sa im ho aj podarilo streliť. Máme svoje problémy, skladáme mužstvo, keď nám vypadol dôležitý článok v strede poľa Podhorín, tak sme ho jednoducho nedokázali nahradiť. Tá situácia prišla aj kvalitou súpera, čo treba úprimne priznať. Už v prvom polčase mal súper dve-tri gólové príležitosti, my jednu pološancu, čo je málo, hoci si vysoko cením individuálny výkon. Z našej strany to bol taký bojovný zápas."

Tréner Nitry: Domáci išli viac za gólom

Tréner Ružomberka: Dnes to bolo o šťastí

Dunajská streda začala proti Zlatým Moravciam

V 1. kole Fortuna ligy 2019/2020 zvíťazili futbalisti Dunajskej Stredy na ihrisku Zlatých Moraviec 2:1. O obrat hostí sa postaral dvoma gólmi maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár.

ViOn Zlaté Moravce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:0) 1:2 (1:0) Góly: 21. Duga - 68. a 88. Kalmár. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Bednár, ŽK: Grozdanovski, Válovčan, Pintér – Rodolfo, Ramirez 3217 divákov. ViOn Zlaté Moravce: Pindroch – Brašeň, Asanovič, Pintér, Čögley – Kovaľ (78. Orávik), Duga, Grozdanovski, Válovčan – Ďubek (72. Rodrigues), Tkáč (58. Richtárech) DAC Dunajská Streda: Jedlička – Davis, Beskorovajnyj, Kružliak, Koštrna – M. Vida – K. Vida, Kalmár, Ronan, Rodolfo (46. Čmelík) – Ramirez

O prvú útočnú akciu zápasu sa postarali hostia, ktorým patril aj úvod zápasu. V 20. minúte po akcii Kalmára mieril tesne vedľa bránky Kristopher Vida. Vzápätí sa však ViOn dostal do vedenia, keď center Ďubeka po štandardke predĺžil Asanovič na Denisa Dugu a ten hlavou rozvlnil sieť - 1:0. Hostia sa potom snažili čo najskôr vyrovnať, mali loptu častejšie na kopačkách, ale museli si dávať pozor na zadné vrátka. Potrestať ich mohol v 34. minúte Kovaľ, jeho strelu Jedlička vytesnil na brvno. Rovnako dopadol na druhej strane pokus K. Vidu. Brankár DAC-u zachránil tím aj na konci polčasu po šanci Tkáča.

V druhom polčase mali opäť veľké šance domáci, ale hostia odolali. Tri nevyužité pokusy ViOn napokon veľmi mrzeli. V 68. minúte totiž najskôr Zsolt Kalmár vyrovnal na 1:1 a ten istý hráč napokon rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy. V 88. minúte sa k nemu dostala lopta po prihrávke od Kružliaka a maďarský reprezentant už nemal problém dostať loptu do siete.

Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "DAC ukázal svoju silu a kvalitu. Škoda, že sme nepremenili šance, ktoré sme si vypracovali. Snažili sme sa hrať aktívne od začiatku stretnutia, po prestriedaní išiel nás výkon dole. Hostia boli naopak po prestriedaní lepší. Nakoniec dali dva góly a preto vyhrali."

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi zlý, domáci výborne napádali. Polčasový rezultát bol zaslúžený. Potom sme urobili dve zmeny, bol to futbal ako z divokého západu. Domáci mohli rozhodnúť, čo sa im však nepodarilo, naopak, my sme dali dva góly a preto odchádzame spokojní."

Spartak sa stretol so Sereďou

Futbalisti Spartaka Trnava vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy 2019/2020 nedeľňajším víťazstvom 2:0 nad ŠKF iClinic Sereď. Skóre stretnutia otvoril Emir Halilovič, po zmene strán stanovil rezultát z jedenástky rumunský stopér a kapitán mužstva Bogdan Mitrea. Trnavčania sa v 2. kole ligy predstavia na budúcu nedeľu v Žiline, Sereď o deň skôr hostí Senicu.

FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď 2:0 (1:0) 2:0 (1:0) Góly: 19. Halilovič, 59. Mitrea (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - D. Hrčka, Hrmo, ŽK: Mitrea, Dangubič, Záhumenský, Tešija - Michalík, Špehar, Sus, Ba, Slaninka, Jureškin, 3918 divákov. FC Spartak Trnava: Rusov - Mesík, Mitrea, Záhumenský - Oršula, Tešija, Dangubič, Halilovič, Lovat (82. Marinkovič) - Sobczyk (8. Kelemen), Tavares (77. Mihálek) ŠKF iClinic Sereď: Iliev - Sus, Michalík (84. Hučko), Ba (60. Pankaričan), Slaninka - Ventúra, Adekuoroye - Iván, Baez (46. Jureškin), Ulrich - Špehar

Po štvrtkovom postupe v Európskej lige začali domáci s elánom a snahou čo najskôr ohroziť sereďskú bránku. V 8. min odstúpil pre zranenenie na hlave mladý Sobczyk a nahradil ho Kelemen. V 13. min dostal loptu do šestnástky Trnavy Ulrich, ale vysoko prestrelil. V 19. min sa diváci dočkali prvého gólu, keď po priamom kope Lovata prestrelil spleť nôh v sereďskej šestnástke Halilovič. Krátko pred skončením prvej tridsaťminútovky po prihrávke Záhumenského netrafil Dangubič. Trnava mala dobrú šancu v 38. min, keď zahrávala priamy kop asi zo 17 metrov, ale rozohrávajúci Tešija aj zakončujúci Lovat celú akciu pokazili. V závere prvého polčasu na center Kelemena nedočiahol Dangubič a na opačnej strane roztlieskal hľadisko brankár Rusov, ktorý kryl nebezpečný center Adekuoroyeho.

V úvode druhého polčasu po rohu hostí hlavičkoval Ba tesne vedľa ľavej žrde a z následného protiútoku strela Haliloviča minula sereďskú bránku. V 59. min padol druhý gól domácich, keď Slaninka fauloval v šestnástke Tavaresa a Mitrea nariadený pokutový kop s istotou premenil. Hostia sa nevzdávali a snažili sa odpovedať, ale Trnavčania ich do zakončenia nepúšťali. V 75. min zahral priamy kop hosťujúci Adekuoroye, ale brankár Rusov efektným zákrokom vyrazil loptu smerujúcu do ľavého horného rohu. O dve minúty Oršula opečiatkoval pravú žrď bránky Ilieva. Záver zápasu sa dohrával v pokojnom tempe a Trnavčania ho doviedli do víťazného konca.

Ricardo Cheu, tréner Trnavy: "Odohrali sme zápas asi 69 hodín po tom, čo sme mali v nohách ťažký duel v Európskej lige. Nebolo jednoduché pripraviť hráčov na toto stretnutie. Kontrolovali sme celý priebeh s výnimkou jedného rohového kopu. Hrali sme podľa našich predstáv a som rád, že sme naplnili slogan 'My sme Spartak Trnava'."

Slavče Vojneski, tréner Serede: "Prehrali sme v prvom zápase 0:2, hrali sme zle. Všetko, čo sme trénovali a čo sme si pred zápasom povedali, sme nedodržali. Najmä v prvom polčase. Hráči úplne vyhoreli. Gratulujem Trnave, pred tromi dňami hrala ťažký zápas. Musíme sa sústrediť na naše slabé stránky, ktoré chceme odstrániť."

Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu v zápase 1. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď v Trnave 21. júla 2019. (Foto: TASR - Lukáš Grinaj)

Tréner Serede S. Vojneski hodnotí zápas s Trnavou

Tréner Trnavy R. Chéu: pripravili sme sa na zápas zodpovedne a kontrolovali sme ho

Majstrovský Slovan vstúpil do novej sezóny výhrou 3:1 u nováčika

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola Fortuna ligy 2019/2020 na pôde nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1. Dvakrát skóroval najlepší strelec uplynulého ročníka súťaže Andraž Šporar, raz sa v drese úradujúceho majstra presadil Aleksandar Čavrič.

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1) 1:3 (0:1) Góly: 65. Abrahám - 8. Čavrič, 53. a 85. Šporar (prvý z 11 m). ŽK: Nosko, P. Jacko, Tesák - Dražič. Rozhodovali: Chmura – Benko, E. Weiss, 2602 divákov. Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Jacko, Nosko, Tesák – Sojka (61. Klec), Pellegrini – Blahút (73. D. Hrnčár), Badolo (29. Mészáros), Abrahám – Zachara Slovan: Greif – Bajrič, Abena, Božikov, Suchockij – Nono – Dražič (86. Daniel), Holman (78. De Kamps), Ratao (72. Moha) – Čavrič, Šporar