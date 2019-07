TASR

A. Hlina: Dohoda o predvolebnej spolupráci s PS/Spolu má logiku

Dohoda o predvolebnej spolupráci medzi PS/Spolu a KDH obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani.

Miroslav Beblavý (Spolu-OD) a Alojz Hlina (KDH) — Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. júla (TASR) - Dohoda o predvolebnej spolupráci medzi koalíciou mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS), Spolu-OD a KDH má podľa predsedu KDH Alojza Hlinu logiku. Predstavuje podľa neho alternatívu voči súčasnej vládnej koalícii. Dohoda o neútočení však podľa Hlinu neznamená, že nedôjde ku konfrontácii hodnôt týchto zoskupení.

"Keď sme robili dohodu pre voľby do VÚC, mala dohoda medzi KDH, SaS a OĽaNO zmysel. V tomto čase má zmysel dohoda s PS/Spolu," uviedol v rozhovore pre TASR Hlina s tým, že dohoda pripúšťa rozšírenie. Pokiaľ sa napríklad vznikajúca strana Andreja Kisku Za ľudí stane súčasťou koalície PS/Spolu, bude podľa Hlinu automaticky súčasťou celej dohody.

Zmysel takýchto dohôd spočíva podľa Hlinu aj v predstavovaní alternatívy. "Ľudia sa prirodzene boja toho, čo nepoznajú. Ešte viac sa boja, keď niekto druhý straší, čo to bude. To je taktika Smeru, ktorá im, žiaľ, vychádza, že keď odídu, všetko tu zlyhá. My im vieme prekaziť tieto plány. Alternatíva existuje, má takéto kontúry, bude sa dať predstaviť, ako by to asi mohlo fungovať," priblížil.

Aj keď KDH a koalícia PS/Spolu uzavreli pakt o neútočení, budú sa podľa Hlinových slov konfrontovať v súbojoch ideí. "Sme pozitívni, budeme za rodinu. Budeme predkladať všetky návrhy, ktoré podporujú rodinu. Budeme veľmi intenzívne pracovať týmto smerom," povedal o prioritách kresťanských demokratov. Na stole je podľa neho aj otázka sprísnenia potratov, dodal, že záujmom hnutia je, aby sa potratový zákon zmenil.

Ďalšie rokovania s lídrami koalície PS/Spolu majú prísť na rad prvý augustový týždeň, kde sa majú rozprávať o programových prioritách. "Nikto nepredpokladá, že sa dohodneme na prvom stretnutí. Možno bude ďalšie a možno nebude. Ak by sme zistili, že je dostatočná zhoda, tak to môže vyústiť k dohode o povolebnej spolupráci, keď zistíme, že nie, tak to nevyústi," povedal šéf KDH pre TASR.

Prípadnú povolebnú komunikáciu s Mostom-Híd nevylučuje Hlina tak typovo, ako ju strana vylúčila s ĽSNS a Smerom-SD. Sentiment, ktorý Hlina cítil k SNS, ho podľa vlastných slov už nadobro prešiel. V minulosti vylúčil aj spoluprácu s hnutím Sme rodina. "Mám s Kollárom veľký problém, máme na viac, Slovensko je krajina, ktorá dokáže vygenerovať inú politickú kultúru. Keď bude Sme rodina v parlamente, majú väčších favoritov, ktorým sa budú vrhať okolo krku," skonštatoval Hlina v rozhovore.

