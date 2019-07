TASR

Pacquiao si vybojoval titul vo welterovej váhe

Pacquiao nastúpil ako držiteľ druhotného titulu WBA a proti o dekádu mladšiemu šampiónovi chcel dokázať, že stále patrí k elite nabitej divízie.

Filipínsky boxer Manny Pacquiao — Foto: TASR/AP

Las Vegas 21. júla (TASR) - Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao sa vo veku 40 rokov stal najstarším majstrom sveta vo welterovej hmotnostnej kategórii (do 66,7 kg) v histórii. V komplexe MGM Grand v Las Vegas zobral opasok organizácie WBA dosiaľ nezdolanému Američanovi Keithovi Thurmanovi, keď po dvanástich kolách zvíťazil rozdeleným výrokom rozhodcov 113:114, 115:112, 115:112.

Pacquiao nastúpil ako držiteľ druhotného titulu WBA a proti o dekádu mladšiemu šampiónovi chcel dokázať, že stále patrí k elite nabitej divízie. Od úvodného gongu "vybehol" po súperovi a 25 sekúnd pred koncom prvého kola ho kombináciou, ktorú zakončil pravým hákom do hlavy, poslal na podlahu. Viditeľne ním otriasol tiež v piatom a desiatom kole, no aj Thurman si najmä v druhej polovici duelu pripísal tvrdé údery. Arbitri Dave Moretti a Tim Cheatham prisúdili triumf Pacquiaovi (obaja 115:112), Glenn Feldman sa priklonil na stranu Thurmana (114:113).

"Bola to zábava. Nemal som jednoduchého oponenta, bol silný a obaja sme odovzdali maximum. Myslím si, že sme fanúšikov potešili dobrým predstavením," povedal Filipínec, ktorý si takmer štvrťstoročie po profesionálnom debute zlepšil bilanciu na 62 víťazstiev (39 KO) pri siedmich prehrách a dvoch remízach. V prvej polovici zápasu si medzi kolami ani nesadal a predviedol aj tanec Muhammada Aliho. Tridsaťročný Thurman utrpel prvú prehru po 29 víťazstvách (22 KO). "Vedel som, že to je tesné. Bol na koni vďaka môjmu počítaniu v prvom kole. Chcel som byť aktívnejší a viac sa zapájať do výmen. Moja produkcia úderov zaostala za Mannym Pacquiaom. Tento súboj bol pre mňa lekciou," citovala Američana agentúra AP.

Pacquiao je v domovskej krajine senátor a povedal, že pre politické povinnosti sa do ringu pravdepodobne vráti až na budúci rok, Thurman by privítal odvetu. Titul WBO patrí Terenceovi Crawfordovi, ďalší šampióni Errol Spence (IBF) a Shawn Porter (WBC) sa stretnú v zjednocovacom zápase 28. septembra v Los Angeles.