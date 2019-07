TASR

Dnes o 15:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Novým prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie je Miloš Drgoň

SBA fungovala od 8. júna v núdzovom režime.

Na snímke nový prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Miloš Drgoň počas rozhovoru s novinármi na mimoriadnej konferencii SBA po voľbe prezidenta a výkonného výboru SBA v Bratislave 20. júla 2019. — Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 20. júla (TASR) – Novým prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) sa stal Miloš Drgoň. V hlasovaní delegátov mimoriadnej konferencie SBA zdolal svojho protikandidáta Ľubomíra Ryšavého 225 ku 142 hlasom. Drgoň je v poradí 9. prezidentom v histórii organizácie.

SBA fungovala od 8. júna v núdzovom režime, keďže sa na riadnej konferencii v Martine vzdali svojich funkcií dovtedajší prezident Pavel Bagin, dvaja členovia výkonného výboru (VV) Alexander Kšiňan a Ondrej Čuraj, ako aj generálny sekretár Martin Višváder. Ich rozhodnutie prišlo po tom, ako delegáti konferencie hlasovaním schválili návrh riaditeľa Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Petra Mičudu o diskusii o podobe novej zmluvy medzi SBA a SBL, ako aj o povinných počtoch slovenských, resp. zahraničných hráčov a hráčok v našich najvyšších súťažiach mužov a žien.

V tajnej voľbe získal Drgoň 225 z 367 platných hlasov, svojho protikandidáta zdolal rozdielom 83 hlasov. "Viem si živo predstaviť, koľko nás čaká práce. Nebolo to úplne suverénne, ale podarilo sa to nejako uhrať. Verím, že aj ďalšia časť konferencie bude v zmysle naplánovaného programu úspešná a prídeme k rozumnému zloženiu výkonného výboru a všetci budeme vedieť ťahať za jeden povraz. Prvý najdôležitejší krok bude po zvolení predsedu hracej komisie, na ktorého je len jeden kandidát, na najbližšom výkonnom výbore vymenovať všetky hracie komisie, aby sme v krátkej dobe vedeli rozbehnúť štandardizovaný spôsob vyhlásenia a prihlasovania sa do súťaží, tiež žrebovania. Budeme sa popri tom musieť starať o reprezentácie, ktoré nás ešte čakajú – muži, chlapčenská 'osemnástka' a dievčenská 'šestnástka'," uviedol Drgoň krátko po vyhlásení výsledkov volebnou komisiou SBA.

Viaceré funkcie na SBA sú zatiaľ neobsadené, jednou z priorít je vymenovanie nového generálneho sekretára. Nový prezident sa vo svojej kandidatúre opieral o viaceré body – rozšírenie členskej základne, podporu existujúcich klubov, družstiev a hráčov, medzinárodnú konfrontáciu, systematickú prípravu reprezentácií, rozvoj trénerov, zlepšenie infraštruktúry a udržanie kreditu rozhodcov.

"Všetko musí mať systém. Keď ideme pripravovať reprezentáciu, tak musíme vedieť dva roky dopredu, kde a prečo tam ide. Iba dlhodobá práca nám môže pomôcť, nedá sa robiť zo dňa na deň," prezentoval Drgoň víziu svojej práce.

Nový prezident SBA je v basketbalovom hnutí dlhodobo aktívny, od roku 2002 je predsedom komisie ženských basketbalových klubov, v minulosti bol výkonným riaditeľom Pišťanských Čajok. Aktuálne je koordinátorom ženskej zložky a trénerom dvoch družstiev Piešťanských Čajočiek.