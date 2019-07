TASR

Gruzínsky prístav Batumi chce spojiť Východ so Západom

Gruzínsko očakáva, že dopravný koridor sa stane najkratšou a najefektívnejšou cestou pre transport výrobkov zo Strednej Ázie na pobrežie Čierneho mora, odkiaľ sa môžu ľahko dostať na európsky trh.

Ilustračná foto — Foto: FOTO TASR/AP

Tbilisi 20. júla (TASR) - Prístav Batumi je tretím najväčším mestom v Gruzínsku a vďaka preprave ropy sa z neho stalo nové významné ekonomické centrum. Najnovšie sa miestne úrady snažia viac diverzifikovať jeho aktivity v rámci plánu na rozšírenie a posilnenie pozície prístavu v regióne. Budujú nový terminál, v ktorom bude možné skladovať až 60.000 ton minerálnych hnojív.

Spoločnosti Wondernet express, Trammo a gruzínska vláda spojili sily, aby postavili nový terminál za necelých 17,5 milióna eur. Cez "multimodálny" terminál sa budú transportovať minerálne hnojivá zo stredoázijských krajín, ktoré sa v azerbajdžanskom Baku naložia na vlak a prepravia po železnici do Batumi, odkiaľ poputujú ďalej do Európy.

Gruzínsko očakáva, že tento dopravný koridor sa stane najkratšou a najefektívnejšou cestou pre transport výrobkov zo Strednej Ázie na pobrežie Čierneho mora, odkiaľ sa môžu ľahko dostať na európsky trh. Mohol by to tiež zlepšiť geopolitický profil zúčastnených krajín.

Levan Gurgenidze, zástupca generálneho riaditeľa ropného terminálu v Batumi verí, že projekt zvýši pozíciu Gruzínska v globálnom obchode. Cez rozšírený terminál by podľa odhadov malo prejsť 1,2 milióna ton hnojív. Projekt bude spájať východné trhy so západnými krajinami a mal by posilniť pozíciu Gruzínska ako globálneho centra na prepravu špecifických druhov tovaru.

Batumi je hlavným mestom gruzínskej autonómnej republiky Adžarsko. Projekt prispeje aj k rastu miestnej ekonomiky a prinesie najmenej 100 nových pracovných miest.

Adžarskí predstavitelia veria, že nový terminál sa stane vstupnou bránou do Strednej Ázie a významnou spojnicou medzi Kaspickým a Čiernym morom. Sú tiež presvedčení, že sa tak vytvorí nové prepojenie Európy a Ázie.

Úrady autonómnej republiky tvrdia, že projekt bude v súlade s medzinárodnými environmentálnymi normami a predpismi. Očakávajú, že nový terminál bude funkčný do leta 2020.