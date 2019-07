TASR

Futbalista De Rossi smeruje na záver kariéry do Bocy Juniors

Futbalista AS Rím Daniele De Rossi — Foto: TASR/AP

Buenos Aires 20. júla (TASR) - Taliansky futbalista Daniele de Rossi si na sklonku kariéry vyskúša najvyššiu argentínsku súťaž. Tridsaťpäťročný niekdajší stredopoliar AS Rím smeruje do Bocy Juniors. Prezradil to prezident klubu Daniel Angelici, podľa ktorého už chýba iba kúsok od oficiálnej dohody.

"Je to na 99-percent isté. Mať v tíme majstra sveta s túžbou ukončiť kariéru v Boce ma napĺňa hrdosťou," povedal Angelici. V Argentíne však platí kvóta na zahraničných hráčov, v mužstve môže pôsobiť iba šesť cudzincov a De Rossi by bol siedmy. Problém zrejme vyrieši odchod Uruguajčana Nahitana Nandeza, o ktorého ma záujem Cagliari, informovala agentúra AFP.

De Rossi po uplynulej sezóne ukončil svoje osemnásťročné angažmán v AS Rím, pričom dosiaľ si neobliekol iný dres.