TOUR DE FRANCE: Alaphilippe vyhral časovku jednotlivcov

V sobotu je na programe 117,5 km z Tarbes na vrchol legendárneho Col du Tourmalet.

Na snímke francúzsky cyklista Julian Alaphillipe (Deceuninck Quick Step) v žltom drese vedúceho pretekára víťazí v časovke jednotlivcov (27,2 km) v 13. etape pretekov Tour de France v Pau 19. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Pau 19. júla (TASR) – Domáci cyklista Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck-Quick-Step triumfoval v piatkovej trinástej etape Tour de France. Nositeľ žltého dresu zvýšil v jedinej individuálnej časovke 106. ročníka náskok na čele priebežného poradia, keď najbližšieho prenasledovateľa a obhajcu celkového prvenstva Gerainta Thomasa z Veľkej Británie (Ineos) zdolal o štrnásť sekúnd. Tretí najlepší čas s odstupom 36 s na víťaza si pripísal Belgičan Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), ktorý na 27,2 km trati v okolí mesta Pau dlho viedol. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) obsadil 72. pozíciu (+3:33 min).

Jazdci prešli troma medzičasmi, z nich prostredný bol na méte 15,5 km na vrchole Côte d'Esquillot, dovedna stúpali 373 metrov. Na konci na nich čakal strmý úsek s maximálnym sklonom sedemnásť percent. Za dobrým výsledkom mieril Belgičan Wout van Aert, ktorý sa už vo farbách Jumbo-Visma radoval v tímovej časovke a zvíťazil aj v individuálnej desiatej etape, no v závere zachytil zábranu na kraji cesty a tvrdo spadol. Museli ho transportovať sanitkou a premiérová Tour sa preňho skončila. Na prvom mieste figuroval jeho krajan De Gendt až do chvíle, keď do cieľa prišli poslední dvaja cyklisti v štartovej listine, čiže prví dvaja muži celkovej klasifikácie. Najprv sa na čelo dostal Thomas, Alaphilippe však predviedol ešte lepší výkon, dosiahol ďalší čiastkový úspech, keď vyhral aj tretiu etapu, a zvýšil náskok v boji o žltý dres na 1:26 minúty pred Britom. Holanďan Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) zaostáva na treťom mieste o 2:12 min.

"Je to neuveriteľné, som naozaj šťastný. Vedel som, že na tejto trati môžem zájsť dobrý čas, ale nepomýšľal som na víťazstvo, najmä nie s takýmto náskokom na Gerainta Thomasa. Úvodná pasáž mi sadla, no príjemne som prekvapil samého seba v druhej časti. Posunul som moje možnosti, s pomocou fanúšikov som vydal maximum. Počul som, že aj v tímovom aute všetci plakali," uviedol Alaphilippe na oficiálnej stránke pretekov.

Sagan finišoval na 40. mieste s mankom 2:57 min na De Gendta, napokon klesol o ďalších 32 pozícií, ale piatok poňal aj exhibične, keď divákov popri trati pobavil jazdou na zadnom kolese do kopca. Celkovo mu patrí 56. priečka (+39:58) a je na čele bodovacej súťaže o zelený dres. "Predviedol som jazdu na zadnom kolese, pretože si to želali niektorí priaznivci. Myslím si, že ich to potešilo. Samozrejme, Julian Alaphilippe má šancu vyhrať Tour de France. Preteky o celkové poradie sa ešte len začínajú, ale držím mu palce. Zatiaľ prekvapil každého a môže sa mu to dariť naďalej," povedal Slovák. Jeho nemecký tímový kolega Maximilian Schachmann dokončil časovku, no po páde prišiel v bolestiach s viacerými zraneniami.

V sobotu je na programe 117,5 km z Tarbes na vrchol legendárneho Col du Tourmalet.