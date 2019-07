Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Storočná Slovenka prezradila svoj recept na dlhovekosť. Nemá založenú ani len kartu u lekára

Anna Zozuľáková môže byť príkladom pre každého.

Storočná Slovenka sa teší dobrému zdravotnému stavu — Foto: TV JOJ

ČERTIŽNE 20. júla - Dožívame sa vysokého veku a budeme sa dožívať čoraz vyššieho. Nehovoria o tom iba lekári či demografi. Ich slová potvrdzuje viacero príkladov nielen zo zahraničia, ale aj od nás zo Slovenska. Príkladom je aj 100-ročná babka, ktorá nemá ani len zdravotnú kartu u lekára. Televízia JOJ zisťovala, čo všetko ľudský život predlžuje.

„Ja som si myslela nikdy, že nebudem mať sto rokov. Len vždy, že treba rýchlo umrieť, lebo môj manžel je už viac ako 35 rokov v zemi," vraví storočná pani Anna Zozuľáková, ktorá žije v obci Čertižné (okres Medzilaborce). Dôchodkyňa prežila 13. prezidentov. Nemá ani kartu u lekára a vraví, že jej recept na život je pomerne jednoduchý. Pochádza z ôsmich súrodencov. Štyria ešte žijú. Pani Anna s pomocou babičky doma porodila tri deti. Ani vtedy nevyhľadala lekára a nevie ani, aké to je potrebovať pomoc záchranárov. „Ja som nebola u lekára. Keď som porodila deti, ani som lekára nevidela, nevozila som sa ani v sanitke, nikdy," prezradila.

Príkladov na dlhovekosť je, zdá sa, v našom okolí čoraz viac. A odborníci majú dobré správy. Dlhšie žijúcich ľudí bude pribúdať stále viac. „Stúpne priemerný vek. Bude dosahovať skoro 50 rokov. To znamená, že priemerne starý človek na Slovensku bude päťdesiatnik. Čo sme si nevedeli dobre predstaviť, ešte pred nejakými 30 rokmi," vysvetľuje vedúci oddelenia demogeografie a demografie PF UK, Branislav Bleha.

Experti zaoberajúci sa demografickým vývojom na Slovensku tvrdia, že trend dlhovekosti sa zvyšuje. Genetická výbava jednotlivcov pritom dlhý život ovplyvňuje iba z časti. Z veľkej miery na nás vplýva naša životná úroveň. „Skutočne dochádza k tomu, že po roku 1989 sa veľmi rýchlo zvyšuje stredná dĺžka života mužov aj žien a do budúcna je ešte veľký potenciál, aby sa ďalej zvyšovala," dodal Bleha. A na to, aby to tak aj skutočne bolo, majú aj demografi, ale aj biomedici vlastné odporúčania. Všetko s mierou a žiadny stres a veľa pohybu.