Sú slovenské, liečivé a zadarmo. Prehľad minerálnych prameňov, ktoré si načapujete aj sami

Slovensko v sebe ukrýva množstvo prírodných krás. Jednou z nich sú aj minerálne pramene. Máme ich mnoho, sú zadarmo a navyše sú liečivé. Spoznajte niekoľko z nich.

BRATISLAVA 21. júla (Dobré noviny) - Na Slovensku máme tisícky liečivých prameňov, z ktorých si dokonca dokážeme zobrať vodu úplne zadarmo. Slovensko je zdrojom prírodných minerálov, no my si napriek tomu vodu kupujeme v obchodoch. My vám ponúkame zoznam liečivých prameňov, vďaka ktorým si už nemusíte kupovať balenú vodu, ale zadarmo môžete načapovať čerstvú a liečivú slovenskú vodu.

1. Budiš

Jednu z najkomerčnejších minerálnych vôd si už nemusíte kupovať v obchodoch. Môžete si ju nabrať celkom zadarmo, jej prameň sa nachádza neďaleko obce Budiš, smerom na Jasenovo. V okolí je voda z prameňa Budiš známa svojou príjemnou chuťou, vďaka ktorej si zaslúžila svoje čestné miesto na prestretých stoloch. Vraj spomaľuje starnutie a zlepšuje trávenie. Prameň Budiš bol objavený takmer pred poltisícročím.

2. Baldovce

Baldovce sú obec na Slovensku v okrese Levoča. Tejto obci sa hovorí aj zabudnutá, no kedysi ju poznali ľudia po celom Uhorsku. Baldovce sú známe vďaka úžasným prameňom, ktoré majú množstvo priaznivých, liečivých účinkov. Počas epidémie cholery v roku 1831 sa údajne nikto z obyvateľov obce chorobou nenakazil a to údajne práve vďaka výnimočným účinkom vody z Baldoviec. Baldovská minerálka má príjemnú kyselkavú a osviežujúcu chuť.

3. Brusno

Brusno je obec, ktorá sa nachádza na strednom Slovensku v okrese Banská Bystrica. Brusno je známe pre kúpele, ktoré sú verejnosti prístupné od devätnásteho storočia. Podobne ako iné minerálne pramene i Brusno ponúka širokú škálu liečivých prameňov: Ondrej, Ludvik, Paula a Ďumbier. Povráva sa, že minerálna voda Brusianka pomáha ľuďom s nechuťou do jedla. A čo je hlavné, pri čapovaní tejto liečivej vody môžete spojiť príjemné s užitočným. Popri čapovaní sa môžete kochať nádhernou prírodou.

4. Korytnica

Ak by sme hľadali živú vodu, ktorá sa najväčšmi podobá tej z Karlových Varov, určite by to bola Korytnica neďaleko Liptovskej Osady. Korytnica je registrovaný zdroj prírodnej vody. Prameň, ktorý je vo výške 850 metrov nad morom, podľa legendy objavili valasi, ktorí boli už so svojimi silami v koncoch. Jedného dňa počas pastvy si valach všimol zvláštne správanie oviec, ťažko sa im hýbalo. Až raz sa zišli všetky ovce okolo studničky, z ktorej sa dosýta ponapíjali a ráno, keď valach prišiel ovce skontrolovať, boli všetky zdravé a plné života. No okrem liečivých prameňov nájdeme v Korytnici aj kúpele. V súčasnosti má Korytnica celkom 5 prameňov a ponúka turistom nádherné okolie.

5. Santovka

Obyčajná, stolová a liečivá voda, to je Santovka. Santovka leží na južnom predhorí Štiavnického pohoria v oblasti Ipeľskej tabule 15 km juhovýchodne od okresného mesta Levice. V súčasnosti má Santovka tri liečivé pramene. V 2. polovici 19. storočia sa obchod s kyselkou rozšíril nielen v Rakúsko - Uhorsku, ale aj za hranicami. V tom čase získala santovská kyselka aj prvé medzinárodné vyznamenanie na výstave v Hamburgu v roku 1869. V súčasnosti je santovská stolová voda známa v celej Európe, o čom svedčí 28 medailí z rôznych svetových a medzinárodných výstav.

6. Sulinka

Odkiaľ je minerálna voda Sulinka? V severnej časti Ľubovnianskej Vrchoviny pri obci Sulín v malebnom údolí rieky Poprad, ktorá tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskom a Poľskom, vyvierajú pramene minerálnej vody Sulinky. Sulinská voda sa pravidelne začala využívať v roku 1836. Povesti o nej vravia, že táto voda je veľmi silná, krištáľovo čistá a ten kto ju pije, bude do konca života zdravý. Pomáha ľuďom s ochorením dna alebo s cukrovkou. Ak sa vyberiete na výlet, aby ste sa potešili krásami a históriou Ľubovnianskeho hradu, určite si túto vodu nenechajte ujsť.

7. Bešeňová

Kúpalisko, travertínové kopy a široká ponuka služieb, toto je Bešeňová. Je absolútnym príkladom toho, ako využiť voľný čas, ale i prírodné bohatstvo. V obci nájdeme dokopy štrnásť liečivých prameňov. Vodný park Bešeňová ponúka ten najlepší typ relaxu a oddychu ako pre páry tak i pre rodiny. Pri návšteve Bešeňovej ho určite navštívte.

Tak neváhajte a navštívte aspoň jeden prameň a načapujte si úžasnú nechemizovanú prírodnú vodu.