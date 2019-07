TASR

Predaj vstupeniek na ZOH 2022 zabezpečí jeden z hlavných sponzorov

Čínska firma funguje na trhu už 20 rokov a zamestnáva vyše 25.000 ľudí.

Ilustračná fotografia — Foto: TASR/AP

Lausanne 19. júla (TASR) - Predaj vstupeniek na ZOH 2022 v Pekingu zabezpečí Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prostredníctvom jedného zo svojich hlavných sponzorov. Internetový online predaj lístkov zveril do rúk spoločnosti Alibaba, informovala agentúra AP.

Čínska firma, ktorá funguje na trhu už 20 rokov a zamestnáva vyše 25.000 ľudí, by mala riadiť aj predaj vstupeniek na OH 2024 v Paríži a OH 2028 v Los Angeles. MOV chce pomocou jedného predajcu znížiť náklady a zjednodušiť fanúšikom cestu k lístkom.