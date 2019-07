TASR

DAC nezlomil rýchly inkasovaný gól, Hyballa ďalej veril v postup

O týždeň čaká DAC grécky Atromitos, kde pôsobí maďarský brankár Balázs Megyeri.

Na snímke vľavo maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár (DAC) a vpravo Damian Dabrowski (Krakov) v odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy vo futbale Cracovia Krakov - FC DAC 1904 Dunajská Streda 18. júla 2019 v Krakove. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Krakov 19. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovej odvete na štadióne poľskej Cracovie Krakov remizovali 2:2 po predĺžení a po minulotýždňovej domácej remíze 1:1 si o tretie predkolo zahrajú proti gréckemu Atromitosu. Prvý zápas bude na programe v MOL Arene vo štvrtok 25. júla, odveta následne o týždeň neskôr v Grécku (1. augusta).

Už v 2. minúte otvoril skóre portugalský útočník Cracovie Rafael Lopes, DAC však na začiatku druhého polčasu vyrovnal vďaka severoírskemu reprezentantovi do 21 rokov Connorovi Ronanovi. Duel napokon dospel do predĺženia, v ktorom v 94. minúte dostal hostí do vedenia venezuelský útočník Eric Ramirez. Na postupe DAC už nič nezmenil ani gól v 120.+2 minúte domáceho Filipa Piszczeka.

Hosťami neotriasol rýchly gól, snažili sa naďalej o svoju typickú hru. "Nebolo v pláne inkasovať tak skoro, ale niečo podobné sa nám stalo aj v minulej sezóne. Dvakrát nás to zlomilo, ale teraz sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Cracovia má veľmi dobré individuality a my sme nevstúpili do stretnutia tak, ako sme si predstavovali. Po 25. minúte sme však dokázali hrať vlastným štýlom a v druhom polčase sme už boli lepší. Možno potrebujeme občas tieto krízové momenty, ale ja som veril môjmu mužstvu a veril som v postup," uviedol kormidelník DAC Peter Hyballa.

Spokojný bol aj obranca Dominik Kružliak, ktorý len nedávno prestúpil do Dunajskej Stredy z MFK Ružomberok. "Prvý polčas z našej strany nebol ideálny, dostali sme rýchly gól, čo na nás zanechalo stopy. V druhom polčase sme boli lepší. Zaslúžene sme vyrovnali, v predĺžení sme dali gól na 2:1 a ukopali sme to vzadu. Veľká spokojnosť, Cracovia je výborné mužstvo z poľskej ligy, aj pre fanúšikov to bol výborný zápas. Teraz sa musíme preladiť na ligu, v nedeľu hráme v Zlatých Moravciach. Musíme dobre zregenerovať a ísť si tam po tri body," povedal Kružliak, ktorému chutil postup o to viac, že v prvom zápase práve po jeho vlastnom góle išla Cracovia do vedenia.

„V prvom zápase padol nešťastný vlastný gól, aj keď také veci sa stávajú, podobných gólov padlo už veľa. Aj preto som rád, že sme v druhom zápase ukázali silu, tímovosť a silnú kabínu. Sme radi, že sme postúpili, je to veľká radosť."

Zsolt Kalmár bol ako správny kapitán oporou mužstva a aj napriek rýchlemu gólu sa spoluhráčov snažil povzbudiť. „Snažil som sa chalanov burcovať. Nikdy nie je ľahké začať zápas tak, že hneď na začiatku inkasujeme, ale mentálne sme sa nezlomili. Je to pozitívne, potom sme sa snažili hrať naďalej svoju hru, ktorú sme mali v pláne. V druhom polčase sme už boli lepším mužstvom, boli sme rýchlejší, čerstvejší, vypracovali sme si viac gólových príležitostí. V polčase nám tréner povedal, že je všetko v poriadku, naďalej máme hrať to, čo sme si pred zápasom povedali. Bolo vidno, že Cracovia sa na nás dobre pripravila," dodal.

O týždeň čaká DAC grécky Atromitos, kde pôsobí maďarský brankár Balázs Megyeri. Kapitán Dunajskej Stredy sa už na svojho krajana teší. „Dúfam, že sa mi podarí prekonať ho. Ale to bude až o týždeň, dovtedy hráme ešte zápas vo Fortuna lige. V nedeľu chceme vyhrať, lebo lige máme veľké ciele," dodal Kalmár.