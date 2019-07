Obhajca Slovan začína u nováčika v Žiari, v Trnave letný prievan

TASR

Poriadny prievan v kabíne sa udial v Spartaku Trnava, ktorý po zmene vlastníka pristúpil k zmenám v kádri.

Bratislava 19. júla (TASR) - Nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy odštartuje v sobotu tromi zápasmi 1. kola, zvyšné tri súboje sa pre povinnosti FC DAC 1904 Dunajská Streda, Spartaka Trnava a MFK Ružomberok v Európskej lige UEFA 2019/2020 odohrajú v nedeľu.

V pozícii obhajcu titulu nastúpi bratislavský Slovan najskôr na pôde nováčika súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktorý si právo štartu medzi elitou zaistil vďaka prvenstvu v druhej najvyššej súťaži. "Belasí" pricestujú do Žiaru tri dni po obrovskom sklamaní z vypadnutia v 1. predkole Ligy majstrov, keď po dvoch remízach 1:1 so Sutjeskou Nikšič neuspeli v jedenástkovom rozstrele v stredajšej odvete v Čiernej Hore.

Vyhadzovom na to doplatil hlavný tréner Martin Ševela a jeho asistent Ivan Vrabec. Slovanu sa v lete podarilo udržať káder pohromade a v novom ročníku bude opäť jasný favorit na zisk titulu. V minulej sezóne získal v 33 kolách až 80 bodov, majstrom sa stal s 20-bodovým náskokom.

Poriadny prievan v kabíne sa udial v Spartaku Trnava, ktorý po zmene vlastníka pristúpil k zmenám v kádri. Víťaz Slovenského pohára potrebuje v prvom rade čas na zohratie sa a pred štartom sezóny deklaroval cieľ, ktorým je prebojovať sa do prvej šestky. „Určujúce budú prvé tri zápasy, ktoré nám vystavia vysvedčenie našej práce. Cieľ je prvá šestka, všetko navyše budeme brať ako príjemný bonus," konštatoval športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

O miestenku v hornej polovici chcú zabojovať aj Michalovce, Nitra, či vlaňajšia "šťuka" ligy zo Serede, ale aj Trenčín, ktorý sa udržal vo FL až v baráži na úkor Popradu. V novej sezóne nájdu Trenčania prechodný domov v Žiline, keďže prebieha výstavba ich štadióna, Sereď zasa bude hrávať svoje domáce zápasy v Nitre. „Náročný kolotoč sa začína znova. Bude to pre nás nesmierne zaujímavý rok z pohľadu mnohých vecí. Musíme pracovať na tom, aby sme o rok mohli hrať na vlastnom ihrisku. Chceme sa zodpovedne pripraviť na to, aby sme zvládli blízke obdobie komunikačne. Bude nás stáť veľa úsilia, aby sme dokázali využiť emóciu návratu a zabezpečili fungovanie nového štadióna," povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.

Najväčším súperom Slovana v boji o titul by mala byť Dunajská Streda, hoci prišla o dvojicu defenzívnych opôr - Tomáša Huka a Ľubomíra Šatku. Pohárové ambície majú v Žiline, vysoko túžia byť Ružomberčania. „Pre nás bude vstup do nového ročníka veľmi dôležitý. Hráme v Michalovciach, potom doma s Trnavou a Trenčínom a ideme do Ružomberka. Pre psychiku mladého tímu bude úvod náročný. Primárnym cieľom sezóny je vybojovať si účasť v prvej šestke a na jar pokračovať v priamej konfrontácii s najlepšími. Zápasy v lepšej polovici sú ťažké a náročnejšie a myslím si, že mladým hráčom veľa priniesli už v minulej sezóne. Očakávame, že sú už skúsenejší a ukážu to aj v novej sezóne. Radi by sme na konci súťaže obsadili priečky znamenajúce európske poháre, v ktorých sme chýbali posledné dva roky. Je to pre klub i hráčov cenná skúsenosť i motivácia," načrtol plány do novej sezóny športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.

Hrať sa bude rovnakým systémom ako v uplynulej sezóne, po 22-kolovej základnej časti sa liga rozdelí na šestku bojujúcu o titul, resp. sexteto bojujúce o záchranu. Chýbať nebudú súboje baráže o záchranu v lige, resp. o účasť v pohárovej Európe v prípade, že víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu skončí v konečnej tabuľke do 3. miesta. Záverečné kolo základnej časti je na programe 7. marca 2019, meno majstra bude najneskôr známe po 10. kole nadstavby v druhej polovici mája.