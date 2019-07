Pavol Hirka

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Loli paradička už je v kinách. Vypočujte si pieseň k filmu, ktorá vás zaručene ihneď roztancuje

Film z prostredia východného Slovenska je už v kinách.

Záber z filmu Loli paradička — Foto: Oficiálne stránky filmu Loli paradička

BRATISLAVA 19. júla - Svojský film plný šarištiny, humoru, ale aj nemilých udalostí, ktoré láske kladú polená pod nohy. V slovenských kinách si diváci od štvrtka môžu pozrieť letnú romantickú komédiu Loli paradička. Ak by ste chceli nasať atmosféru snímky zatiaľ bez návštevy multiplexu, za vypočutie stojí oficiálna pesnička v podaní Ľudovej hudby Štefana Cínu.

Pieseň prichádza so sprievodným klipom, ktorý je popretkávaný zábermi z filmu a z pravej východniarskej zábavy či jarmoku, kde pieseň hrá rómska kapela. Cínovci to v minulosti skúšali napríklad aj vo folklórnej šou Zem spieva či talentovej súťaži Československo má talent.

Pieseň, ktorá prepája celý príbeh

Ako pre Prešovský Korzár vysvetľuje Richard Staviarsky, jeden z režisérov (druhým je jeho otec Viťo Staviarsky), ide o chytľavú pesničku, ktorá vyvoláva otázku, čo ten názov vlastne znamená. „Preklad jej textu znie: Červená paradajka v záhrade, kto mi ju utrhne, toho bude. A to nám sadlo do filmu aj po dramaturgickej stránke. Naša hlavná hrdinka Veronka je ako z tejto pesničky. Zároveň táto pieseň celý príbeh prepája a objavuje sa v dôležitých momentoch,“ uvádza Staviarsky.

Film rozpráva príbeh o netradičnej láske, ktorej osud kladie pod nohy rôzne polená. Všetko sa to začína na jarmoku, kde hladná Rómka Veronka ukradne predavačovi cukroviniek Milanovi dva turecké medy. Ten sa nad ňou zľutuje a kúpi jej obed, za čo sa mu dievčina ponúkne za predavačku do stánku. Dvojica spolu strávi noc, zaľúbi sa do seba a začne plánovať spoločný život.

Podľa tvorcov to vraj nebude také jednoduché. „Veronke pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a Veronke obhájiť svoju lásku?" uvádza oficiálna stránka filmu. V hlavných úlohách sa predstavila študentka košického konzervatória Kamilka Mitrášová a herec divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Michal Iľkanin.