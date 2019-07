TASR

Svätojakubská cesta sa predĺži o trasu Trnava-Bratislava-Viedeň

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Trnava/Bratislava 19 . júla (TASR) - Združenie Priateľov Svätojakubskej cesty organizuje od 22. do 28. júla medzinárodné putovanie svätojakubskou cestou z Trnavy do Viedne. V rámci nej bude slávnostne otvorená trasa medzi Trnavou a Bratislavou.

Pútnikov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľska a Španielska, ku ktorým sa môžu pridať aj ďalší záujemcovia, čaká viac ako 80 kilometrov jazdy do Bratislavy, počas ktorých postupne navštívia zaujímavé kúty západného Slovenska - hrad Červený Kameň, Pálffyho kaštiel v Budmericiach, zrúcaninu hradu Biely Kameň i pútnické miesto Marianka.

Vo štvrtok 25. júla, na deň Sv. Jakuba, patróna všetkých pútnikov, privíta cyklistov v Bratislave biskup Jozef Haľko, ktorý odslúži svätú omšu v katedrále sv. Martina za účasti veľvyslanca Španielska Luisa Belzuza de los Ríos a predsedu bratislavskej župy Juraja Drobu. O deň neskôr sa pripoja ďalší rakúski a maďarskí pútnici a spoločne budú pokračovať rakúskou Jakobsweg až do Viedne.

„Púť je vhodná pre všetkých cyklistov rôznych vekových kategórií. Nie je ani potrebné absolvovať celú trasu. Potešíme sa, keď sa pridajú hoci len na krátky úsek," uviedla za organizátorov Eva Kocanová zo občianskeho (OZ) združenia Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku.

OZ bolo založené v roku 2013 s cieľom obnoviť a propagovať Svätojakubskú cestu na Slovensku známu pod názvom Camino de Santiago. Je súčasťou európskej siete ciest do mesta Santiago de Compostela, ktorá bola v roku 1993 vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Ročne prejde túto cestu viac než 300.000 pútnikov z celého sveta, zo Slovenska ich vlani prišlo do cieľa viac ako 1000. Svätojakubská cesta na Slovensku sleduje prirodzené koridory stredovekého putovania. Trasa má dĺžku približne 650 km a je rozdelená do piatich etáp.

Začína v Košiciach v Dóme sv. Alžbety – v najväčšom pútnickom kostole na Slovensku a končí v Bratislave pri zaniknutom kostole sv. Jakuba. Vedie cez najdôležitejšie a najkrajšie slovenské mestá, kultúrne pamiatky svetového či národného významu, ale aj národné parky a ojedinelé prírodné úkazy. „Našimi aktivitami sa snažíme sprístupniť túto historickú trasu pre súčasného pútnika, aby tak mal možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, ale aj spoznať krásu a históriu našej krajiny," dodala Kocanová.