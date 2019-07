TASR

Dnes o 10:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rozstrelový hrdina Spartaka Rusov: Hrali sme ako skúsení harcovníci

Dobrivoj Rusov, archívna snímka — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 19. júla (TASR) - Jedenástkový rozstrel označujú futbaloví odborníci za lotériu, šance tímov na jeho úspešného zvládnutie sú 50:50. Platí to však len vtedy, pokiaľ v bráne jedného z nich nestojí Dobrivoj Rusov, ktorý si vybudoval povesť strašiaka exekútorov pokutových kopov. Profil špecialistu na chytanie striel z bieleho bodu, potvrdil brankár trnavského Spartaka aj vo štvrtkovom odvetnom súboji 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti Radniku Bijeljina (2:0 pp, 3:2 v rozstrele z 11 m) a mal leví podiel na postupe "andelov".

Spartak potreboval zmazať dvojgólové manko z prvého duelu v Banja Luke. Po rýchlom góle Alexandra Sobczyka pokračoval v ohrozovaní súperovej brány, ale po sérii spálených šancí sa druhého zásahu dočkal až v 87. minúte. Striedajúci Kristián Mihálek bol na správnom mieste a využil chybu hosťujúceho brankára. Spartak hral väčšinu zápasu aktívne a mal drvivú prevahu, na strelecké pokusy deklasoval súpera z Bosny 27:3, na rohy 12:1, ale o postupe napokon rozhodol až v jedenástkach. V nich Rusov dvakrát vystihol dráhu letu lopty, jeden pokus Radniku letel mimo brány. Postup Spartaka spečatil Matej Jakúbek.

"Na Balkáne sme pocítili, že sa tam nehrá ľahko. Dnes bolo vynikajúco pripravené ihrisko, rýchlejšia lopta a aj my sme podali lepší výkon. Mali sme vynikajúcu taktiku, prekvapili sme ich, nastúpili sme v inom rozostavení, ako čakali. Drilovali sme cez týždeň systém, pressing a búšenie do súpera. Bol z toho výkon, ktorý sa musel divákom páčiť. Vypracovali sme si veľa šancí, napokon sme to vybojovali až v penaltách. Spadol nám kameň zo srdca. Musím vyzdvihnúť prácu celej obrany, pretože na mňa za celých 120 minút nešla priama strela na bránu," povedal Rusov, ktorý si prívlastok "lapača penált" vyslúžil v májovom finále Slovenského pohára v Nitre proti Žiline.

Za stavu 1:0 bolo pre Spartak dôležité pokračovať v útočení, ale zároveň si musel dávať pozor na zadné dvierka. Prípadný inkasovaný gól by bol pre zverencov Ricarda Cheua veľkou komplikáciou, v tom prípade by museli streliť ešte tri na postup. "Zachovali sme sa ako skúsení harcovníci, korigovali sme pressing a keď bolo potrebné, dávali sme sa aj do bloku. Nepustili sme súpera k brejkom, ukázala sa naša fyzická pripravenosť. Trénujeme tvrdo a dlho, teraz sa to ukázalo. Cítili sme aj pozitívnu odozvu z tribún, trnavský fanúšik stojí o takýto futbal a ja len dúfam, že sa nám ho podarí predvádzať stále. 'Jazdili' sme 120 minút, nebol to žiadny vydretý výsledok, ale zaslúžené víťazstvo a postup. Že som pomohol mužstvu v penaltách? Na to som predsa tam," nechcel sa Rusov pasovať za hrdinu večera.

Už v nedeľu vstúpi Spartak do nového ligového ročníka domácim stretnutím so Sereďou, na budúci štvrtok 25. júla o 19.30 SELČ sa predstaví v prvom súboji 2. predkola EL na ihrisku Lokomotivu Plovdiv. Odveta je na programe 1. augusta v Trnave.