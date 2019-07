Pavol Hirka

Fantastický nápad: Malá komôrka na rušnej ulici pomáha tým, ktorí to potrebujú

Projektom by sa mohli inšpirovať po celom svete.

Komôrka na Brunswick Street v Brisbane — Foto: Instagram/globalpositivenews

BRISBANE 19. júla - Ľudskosť priamo v akcii. Obyvatelia austrálskeho mesta Brisbane sa rozhodli, že trochu šťastia, ktorým disponujú, rozdajú tým, ktorí ho nemajú. Na rušnej ulici Brunswick Street vybudovali malú komôrku, ktorá je plná jedla, zubných kefiek a pást či hygienických potrieb pre ženy. Ako informuje portál ABC News, vziať si môže každý, kto to potrebuje.

„Darujte, čo môžete. Vezmite si, čo potrebujete," vysvetľuje ceduľka. Za projektom stojí Jacquie Schougaard, ktorá pracuje ako jedna z manažérok neďalekého hotela. Ako tvrdí, inšpirovala ju jej mama. „Moja mama videla, že podobný projekt už funguje v Írsku, a zmienila sa mi o ňom," uviedla Jacquie pre ABC Radio.

Dúfa, že sa projekt rozšíri

Projekt bol spustený začiatkom júna a už počas prvého týždňa museli dobrovoľníci skrinku dvakrát doplniť. Jacquie sa pre rádio vyjadrila, že s ostatnými, ktorí ho pomáhali rozbiehať, boli príjemne šokovaní podporou, ktorú dostal a koľko ľudí už darovalo nejaké veci.

Jacquie vysvetľuje, že hoci je susedstvo považované za prosperujúce, počas cesty autom do práce vždy videla množstvo ľudí, ktorí podľa nej potrebujú pomoc. „Nemusí to byť vyslovene niekto, kto spí pod mostom. Je to aj niekto, kto žije v komunitnom bývaní a nemôže si dovoliť jednoduchý prepych," tvrdí žena.

S dopĺňaním pomáha aj hotel, v ktorom pracuje. Ak majú navyše, šéfkuchár do skrinky dopĺňa čerstvé ovocie a zeleninu. Jacquie dúfa, že tento koncept sa osvedčí, ľudí zaujme a rozšíri sa aj do ostatných častí Austrálie.