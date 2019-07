Aktívni obyvatelia pripravili festival filmov v slovenských obciach

TASR

Organizátormi VIFI Festu sú aktívni dobrovoľníci zo slovenských obcí, ktorí sa zapojili do výzvy scenáristu Petra Gašparíka.

Bratislava 19. júla (TASR) - Počas druhého ročníka vidieckeho filmového festivalu (VIFI Fest) od piatka do nedele 21. júla budú obyvateľom desiatich slovenských obcí premietať filmy v obecných amfiteátroch, parkoch, záhradách či kultúrnych domoch.

Organizátormi VIFI Festu sú aktívni dobrovoľníci zo slovenských obcí, ktorí sa zapojili do výzvy scenáristu Petra Gašparíka. Pilotného ročníka sa vlani zúčastnilo sedem obcí. „Stúpajúci záujem nás veľmi teší, rovnako ako zápal, s ktorým vo väčšine zapojených obcí k festivalu pristupujú. Je to dôkaz, že komunitné premietania majú zmysel a môžu spájať viaceré generácie, ale napríklad aj pôvodných obyvateľov s novousadlíkmi,“ hovorí Gašparík, ktorý projekt podujatia vlani pripravil v rámci štúdia vzdelávacieho programu Sokratov inštitút. To, že slovo VIFI môže najmä v hovorenom prejave evokovať bezdrôtové internetové pripojenie wifi, považuje za milú slovnú hračku, pretože aj festival má ľudí spájať.

VIFI Fest sa cez víkend uskutoční v obciach Budimír, Bzince pod Javorinou, Červeník, Jedľové Kostoľany, Kláštor pod Znievom, Oravská Polhora, Ostrov, Trakovice, Veľké Uherce a Voznica. Okrem nových slovenských a českých filmov Na streche, Ostrým nožom, Tlmočník, Trhlina, Hastrman, Čertovské pero a ďalších premietne aj komédiu Kým sa skončí táto noc zo zlatého fondu domácej kinematografie. Jej režisér Peter Solan by tento rok oslávil 90. narodeniny.

Príprava sprievodného programu je kompletne v rukách lokálnych organizátorov a organizátoriek. V Budimíri či Trakoviciach uvedú domáce ochotnícke divadelné súbory premiéry svojich najnovších inscenácií, v Ostrove pripravujú prednášku o ekológii, Jedľových Kostoľanoch filmový kvíz, Oravskej Polhore koncert a v Bzinciach pod Javorinou výstavu fotografií. Chýbať nebude ani viacero aktivít či atrakcií pre detských filmových fanúšikov a fanúšičky.

Vstup na všetky časti programu VIFI Festu je voľný.