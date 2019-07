Kristián Plaštiak

Instagram odstránil počítanie lajkov. Mal na to však ten najlepší dôvod

Sociálna sieť ponúka rozsiahle možnosti sledovania životov iných ľudí. Tentoraz bez verejného videnia popularity.

— Foto: Pexels, DN

BRATISLAVA 19. júla - Sociálna sieť Instagram, ktorú vlastní spoločnosť Facebook, podrobili novej zaujímavej skúške, ktorá by ju mohla radikálne zmeniť. V niektorých krajinách už nefunguje počítadlo označení páči sa mi to. Chcú tým ľudí nabádať, aby lajkovali príspevky na základe obsahu a teda nie podľa toho, koľko má daný príspevok lajkov. Testovanými krajinami boli pôvodne Japonsko a Austrália. Informuje o tom BBC.

Instagram čaká zmena

Medzičasom do testu zaradili aj ďalšie krajiny. Ľudia v Taliansku, Írsku, Brazílii a na Novom Zélande už nevidia, koľko lajkov majú príspevky ľudí, ktorých sledujú. Pod fotografiami jednoducho vidia iba mená tých, ktorých sami sledujú. Ľudia však môžu stále vidieť počet lajkov pod svojimi vlastnými príspevkami. Cieľom testu je minimalizovať akýsi stres a tlak na ľudí, ktorí trávia čas na sociálnej sieti. Tvorcovia by tiež radi dosiahli, aby sa ľudia prestali medzi sebou porovnávať.

„Chceme dosiahnuť, aby sa ľudia nezaujímali toľko, koľko lajkov získali na Instagrame, a trávili menej času spájania sa s ľuďmi, na ktorých im nezáleží,“ povedal výkonný riaditeľ Instagramu Adam Mosseri.

Instagram je miestom, ktoré ponúka cestovanie iba pomocou obrazovky Foto: GoodFreePhotos

Sociálne siete stoja za chorobami

Podľa mnohých štúdií sociálne siete spôsobujú choroby mentality. Keďže až 90 % mladých ľudí (14-24) používa sociálne siete, čo je viac ako akákoľvek veková skupina, dá sa povedať, že ide o najzraniteľnejšiu sociálnu skupinu. Mladí ľudia sú ľahšie ovplyvniteľní a sledovaním života, povedzme, úspešných ľudí prostredníctvom fotografií na Instagrame môžu upadnúť do depresií, čo zvyčajne začína „iba“ cítením sa úzkostlivo. Počas depresie sa mnohí aj naďalej vracajú do online sveta, neuvedomujúc si, že ide o pôvodcu ich momentálneho nešťastia. To im v žiadnom prípade nepomôže. Neustále sa porovnávajú s ľuďmi, ktorých sledujú.

Následkom nadmerného používania sociálnych sietí môže byť aj depresia Foto: Pixabay

Zmena k lepšiemu

„Dúfame, že tento test odstráni akýsi tlak na to, koľko lajkov získa jeden príspevok. Takže sa ľudia môžu sústrediť na zdieľanie vecí, ktoré majú radi,“ uviedla Mia Garlicková, riaditeľka politiky Facebooku v Austrálii a na Novom Zélande. Verí, že test bude úspešný a bude sa v ňom pokračovať. „Cieľom je dosiahnuť, aby sa ľudia cítili menej súdení, a takisto chceme vidieť aj to, ako táto zmena môže pomôcť ľuďom menej sa zameriavať na lajky a viac na rozprávanie príbehu [na fotografii].“