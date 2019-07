TASR

Dnes o 08:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Simon Yates vyhral 12. etapu, Sagan zvýšil náskok na čele bodovačky

Sagan po štarte útočil a od pelotónu sa odpútal po 40 kilometroch, keď sa sformovala až 40-členná vedúca skupina. Jeho cieľom bola rýchlostná prémia Bagneres-De-Luchon na méte 130,5 km.

Na snímke britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott víťazí v 12. etape pretekov Tour de France z Toulouse do Bagneres-de-Bigorre (209,5 km) vo štvrtok 18. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Bagneres-De-Bigorre 18. júla (TASR) – Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil vo štvrtkovej dvanástej etape Tour de France. Vo finiši 209,5 km trate z Toulouse do Bagneres-De-Bigorre zdolal vo finiši trojčlenného úniku druhého Španiela Pella Bilbaa (Astana) a tretieho Rakúšana Gregora Mühlbergera (Bora-Hansgrohe). Slovák Peter Sagan zvýšil na rýchlostnej prémii náskok na čele bodovacej súťaže a potom sa už v úvodnej pyrenejskej etape 106. ročníka nedržal v popredí. Skončil na 141. priečke s mankom 20:56 min na víťaza.

Sagan po štarte útočil a od pelotónu sa odpútal po 40 kilometroch, keď sa sformovala až 40-členná vedúca skupina. Jeho cieľom bola rýchlostná prémia Bagneres-De-Luchon na méte 130,5 km, kde mu rozbehol špurt kolega v tíme Bora-Hansgrohe Daniel Oss a Slovák získal ďalších dvadsať bodov do súťaže o zelený dres. Za ním špurtovali Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff a Jasper Stuyven, Sagan zvýšil náskok na 86 bodov pred Colbrellim.

„Nebola to zábava, chcel som sa dostať do úniku, aby som získal body na prémii. Bolo to naozaj náročné, bolo potrebných 50 kilometrov. V špurte mi pomohol Daniel Oss, vďaka ktorému som mohol získať maximálny počet bodov. Potom som zvoľnil, vedel som, že v líderskej skupine je veľa lepších vrchárov," citovala Slováka oficiálna stránka pretekov.

V pelotóne kontroloval únik jedine Deceuninck-Quick-Step s domácim nositeľom žltého trička Julianom Alaphilippeom. Potom už nasledovali dve horské prémie prvej kategórie, na úpätí Col de Peyresourde (13,2 km, 7%) si Sagan vystúpil z vedúcej skupiny a vrátil sa naspäť do balíka. Na Horquette d'Ancizan (9,9 km, 7,5%) sa bojovalo aj o bonusové sekundy, na prvých dvoch miestach išli Yates a Mühlberger.

Po tomto kopci zostával do cieľa 30-kilometrový zjazd. K tandemu sa v úvodnej technickej pasáži pripojil Bilbao a trojica sa držala pokope až do záverečných metrov, v ktorých nastúpil Yates a etapu dotiahol do víťazného konca. „Bola to moja prvá šanca v horách, pôvodne sme chceli pomáhať Adamovi (Yatesovi), ale potom som využil moju šancu. V špurte som si príliš neveril, no vedel som, kde chcem zaútočiť. Prinieslo to víťazstvo, na ktoré som veľmi hrdý, dúfam, že to nebol posledný úspech," povedal S. Yates v televíznom interview.

Hlavné pole malo odstup pod desať minút a najväčší favoriti celkového poradia sa držali pohromade, takže v súboji o žltý dres sa neudialo nič rozhodujúce. Alaphilippe naďalej vedie o 1:12 min pred britským obhajcom celkového prvenstva Geraintom Thomasom a o 1:16 min pred Eganom Bernalom z Kolumbie (obaja Ineos). Sagan figuruje na 58. mieste (+36:25). V piatok je na programe individuálna časovka na 27,2 km v Pau.