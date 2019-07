TASR

Futbalová Nitra ide do novej sezóny so zmenami, tréner hovorí o obrode

Kapitánom mužstva bude skúsený Pavol Farkaš, ktorý sa na poslednú chvíľu upísal Nitre.

Na snímke zľava hlavný tréner Marián Süttö, kapitán mužstva Pavol Farkaš a hráč Marian Chobot počas tlačovej konferencie FC Nitra pred novou sezónou futbalovej Fortuna Ligy 18. júla 2019 v Nitre. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 18. júla (TASR) - Futbalisti FC Nitra idú do novej sezóny Fortuna ligy 2019/2020 s výraznými zmenami. Po neúspešnej jarnej časti uplynulého ročníka, ktorá sa pre vedenie i trénerov Nitry neskončila podľa predstáv, nastala v klube počas leta výrazná obmena kádra aj realizačného tímu. Novým hlavným trénerom sa stal Marián Süttö, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil ako športový riaditeľ klubu.

"Klub prechádza veľkou obrodou. Odišlo nám jedenásť hráčov a z tohto pohľadu by sme chceli, aby letná príprava bola o čosi dlhšia. Systém je ale nastavený. My s vervou a očakávaním vstupujeme do novej sezóny," uviedol Süttö na štvrtkovej tlačovej konferencii pred štartom sezóny. V nitrianskom kádri figuruje momentálne 23 hráčov doplnených o juniorov z akadémie, resp. hráčov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V klube majú v pláne káder ešte doplniť. "Káder sa ešte neuzatvára. Systém prestupov je otvorený, takže stále môžu nejakí hráči odísť aj prísť. S novými posilami som spokojný," doplnil kouč.

Kapitánom mužstva bude skúsený Pavol Farkaš, ktorý sa na poslednú chvíľu upísal Nitre. "Mal som aj iné ponuky, ale nakoniec som sa s vedením klubu dohodol na ročnej spolupráci s možnosťou ročnej opcie. Boli mi garantované nejaké veci, čo sa týka obnovy kádra a financií, takže to ma presvedčilo. Idem do novej sezóny v nitrianskom drese a uvidíme, či som sa rozhodol správne. Zmien bolo veľa, no verím, že si sadneme a budeme predvádzať výkony, ktoré pritiahnu diváka," uviedol.

V príprave hráči absolvovali šesť zápasov. Okrem slovenských tímov nastúpili aj proti Zbrojovke Brno (0:4), ukrajinskému Ruchu Ľvov (1:0) a maďarskému Vasasu Budapešť (0:3). "Je ťažko hodnotiť a hľadať plusy a mínusy, no zápasy v príprave nám ukázali viacero alternatív. Verím, že nájdeme spôsob, aby sme boli úspešní," skonštatoval Süttö, podľa ktorého sa Nitra v novej sezóne predstaví nielen s novou skladbou mužstva, ale aj s novým herným štýlom a rozostavením: "Generálka nám ukázala, kde treba popracovať. Zloženie mužstva sa nedá robiť za tak krátku dobu. Je jasné, že stres v prípravných zápasoch nenatrénujete. Až sezóna ukáže, či sme sa rozhodli správne. Musíme ešte zlepšiť súhru, no i napriek tomu chceme pôsobiť konsolidovane, takticky zrelo a potešiť nitrianskeho fanúšika."

Nitra vstúpi do ligovej sezóny tento víkend v nedeľu 21. júla, keď sa od 19.00 h predstaví pod Čebraťom proti Ružomberku. Najbližší domáci zápas ju čaká o týždeň neskôr proti regionálnemu rivalovi zo Zlatých Moraviec.

Káder FC Nitra pre sezónu 2019/2020: Brankári: Šípoš, Kuciak, Baláži Obrancovia: Fabiš, Šurnovský, Elexa, Podhorín, Dubeň, Magda, Križan, Kuník, Farkaš Stredopoliari: Bílovský, Šimončič, Vrábel, Chobot, Danek, Guláš, Remeň Útočníci: Fábry, Gatarič, Tancík

Príchody: Kuciak, Magda, Podhorín, Elexa, Vrábel, Tancík, Remeň Odchody: Pindroch, Niba, Zgrablič, Chovanec, Kóňa, Machovec, Macho, Vestenický, Sokovič, Charizopulos