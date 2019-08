Klaudia Fiolová

30.07.2019 o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ako prekonať strach detí z očkovania? Pediatrička radí, ako treba deti pripraviť a čo im určite nezakazovať

Strach zo samotných ihiel sa dá prekonať jednoduchým trikom.

BRATISLAVA 30. júla - Pediatrička MUDr. Katarína Šimovičová má bohaté skúsenosti s očkovaním, pretože túto aktivitu vykonáva na dennej báze. Deti sa väčšinou očkovania boja a pretrváva v nich strach. Preto ich na to treba dopredu pripraviť. „​Je dobré povedať deťom, aby sa pozerali na samotný proces očkovania. Oni sú zvedavé a aj napriek zákazu rodičov by sa na to pozerali. Podľa môjho názoru by si nemali zatvárať oči. Tým, že ten záujem prejavia, tak aj strach z bolesti lepšie znášajú," tvrdí pediatrička v rozhovore pre Dobré noviny. Samotnej ihly sa boja nielen deti, ale aj dospelí. Lekári si musia poradiť a snažiť sa upokojiť ustráchaného pacienta. „Väčšinou sa rodičia boja viac v ambulancii ako deti. Majú strach, ako to ich dieťa bude znášať. Takže my ako lekári musíme upokojiť skôr rodičov ako deti," vysvetlila.

Školáci sa očkovania boja viac ako deti v ranom veku, keďže deti sa v triede strašia medzi sebou. „Treba deťom vysvetliť, že ide len o malú ihlu, ktorá pôjde pod kožu a celé očkovanie trvá len stotinu sekundy. Po tomto uvedomení to deti znášajú lepšie," vysvetľuje MUDr. Katarína Šimovičová.

Rodičia by nemali zabúdať ani na prípravu dieťaťa pred očkovaním. Doktorka Šimovičová radí, aby dospelí hovorili svojim ratolestiam pravdu a nezavádzali ich. „Deti sú veľmi múdre. Ony hneď odhalia, keď im rodičia klamú. Treba deťom vysvetliť, o aké choroby ide, ktoré môžu dostať, keď sa nedajú zaočkovať. Deti lepšie znesú negatívnu informáciu a mierny strach ako, keď nevedia vôbec nič," hovorí pediatrička.

Zdravotná poisťovňa od 1.1.2019 uhrádza plnú sumu za očkovanie proti vírusu HPV deťom do 13 rokov. Aj vďaka tomu sa zvýšil záujem rodičov o tento typ očkovania. Ľudia sú podľa pediatričky dostatočne informovaní a neboja sa klásť otázky. „Ja sama som začala pred niekoľkými rokmi informovať rodičov o možnosti očkovania proti vírusu HPV počas toho, ako ku mne chodili na preventívne prehliadky." Je vedecky dokázané, že mladí ľudia si v tele vytvárajú lepšiu kvalitu protilátok. Vďaka očkovaniu proti vírusu HPV sa znižuje množstvo rakovinových ochorení krčka maternice.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore s pediatričkou Kataránou Šimovičovou.