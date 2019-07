TASR

FC Petržalka sa chce v II. lige pohybovať v pokojných vodách

Petržalka skončila v predchádzajúcej sezóne na 8. mieste, pričom ani raz nebola v druhej polovici tabuľky. To nastavilo latku aj pre nový ročník.

Na snímke futbalisti FC Petržalka. — Foto: Facebook FC Petržalka/ Tomáš Gál

Bratislava 18. júla (TASR) – Druholigový FC Petržalka odštartuje nadchádzajúcu futbalovú sezónu domácim stretnutím so Slavojom Trebišov v nedeľu 21. júla o 10.30 h. V novom ročníku ho povedie tréner Jozef Dojčan.

Petržalka skončila v predchádzajúcej sezóne na 8. mieste, pričom ani raz nebola v druhej polovici tabuľky. To nastavilo latku aj pre nový ročník. „Očakávania sú veľké. Sme si vedomí, že petržalskí diváci sú vďační a nároční. Najväčším prínosom bude udržať si ich. Chceme sa pohybovať v pokojných druholigových vodách, ideálne by bolo, ak by sme boli čo najvyššie," povedal po štvrtkovom tréningu Dojčan.

Jeho zverenci sa môžu odpichnúť od kvalitnej prípravy. „Odohrali šesť kvalitných stretnutí, z toho tri s prvoligovými mužstvami. Samotná príprava prebiehala podľa našich predstáv," uviedol Dojčan, ktorý predtým pôsobil v MFK Skalica a dodal: "Mali sme veľa nových hráčov, skúšali sme rôzne rozostavenia. Posily, vrátane troch našich dorastencov, dobre zapadli, ukazujú sa v dobrom svetle."

Po piatich rokoch skončil na poste generálneho manažéra FC Petržalka Andrej Kalina. Pred piatimi rokmi stál pri zrode novej éry petržalského futbalu a v pozícii generálneho manažéra posunul klub z V. ligy tromi postupmi v priebehu troch rokov až do druhej najvyššej súťaže. „Vyčerpal som potenciál a víziu, s ktorou som do klubu prichádzal. Zo svojho pohľadu nevidím ďalší osobný prínos pre napredovanie klubu v takej miere, ako to bolo doteraz. Dovolím si povedať, že odchádzam s čistým štítom, pre petržalské farby som odviedol maximum," skonštatoval Kalina.

FC Petržalka je novozaložený klub, ktorý vznikol v roku 2014. Je nástupníckym klubom po účastníkovi Ligy majstrov Artmedii Petržalka, naposledy FC Petržalka 1898.