TASR

Dnes o 08:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Slovan opäť nezvládol záver, Ševela: Nesmie sa to stať

Slovan nezvládol prvý domáci zápas, ktorý mal jasne pod kontrolou, no v nadstavenom čase inkasoval.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Nikšič 18. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava skončili v tohtoročnej edícii Ligy majstrov už v prvom predkole. Ich súper Sutjeska Nikšič v klubovej histórii ešte nikdy neprekročil prvé predkolo, teraz sa však Čiernohorci dočkali. Slovan nezvládol prvý domáci zápas, ktorý mal jasne pod kontrolou, no v nadstavenom čase inkasoval. A to isté sa zverencom Martina Ševelu stalo aj v odvete.

„Belasí" potrebovali v odvete streliť gól, v prvom polčase mali zopár šancí. Ujala sa však až tá v 49. minúte, keď Šporar dokopol loptu do siete po akcii Mohu. „V prvom polčase sme si vytvorili šance, do druhého dejstva sme chceli vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo a otvorili sme skóre. Následne sme ešte trafili žrď," povedal pre klubový web Ševela.

V závere sa však domáci nadýchli k náporu, a to aj vďaka zásahom do zostavy, ktoré urobil ich kouč Nikola Rakojevič. Rezultovalo z toho vyrovnanie po rohovom kope v posledných sekundách druhého polčasu. „Strata koncentrácie v posledných chvíľach zápasu nás stála postup ďalej. Situácie ako tie v posledných sekundách sú aj o individuálnej zodpovednosti, v takých chvíľach je potrebná maximálna koncentrácia, nesmie sa stať, že hráč takto skóruje," skonštatoval Ševela.

V predĺžení už Slovan nevymyslel nič a v penaltách úplne zlyhal. Mužstvo nepodržali ani kapitán Vasil Božikov, ani kanonier Andraž Šporar. Oboch vychytal brankár, Dejan Dražič ani netrafil bránu. „V predĺžení to už bolo také taktické, mali sme nejaké náznaky protiútokov, ale neriešili sme ich dobre. Hovorí sa, že penalty sú lotéria, ale domáci ich kopali naozaj dobre, kým naši hráči, ktorí vzali zodpovednosť, neboli úspešní."

V tábore slovenského majstra zavládlo sklamanie, hoci sa s pohárovou Európou nelúči. Čaká na neho druhé predkolo Európskej ligy, Slovan sa v ňom stretne s kosovským KF Feronikeli. Prvý zápas sa bude hrať 25. júla na Tehelnom poli, odveta je na programe 1. augusta na štadióne Rexhepa Rexhepiho. „Je to veľké sklamanie, pretože sme chceli postúpiť ďalej. Ale môžeme si za to výhradne my sami," uzavrel smutný Ševela.